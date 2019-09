Man door groep tegen hoofd geschopt op culinair festival

In de staat New York zijn gearomatiseerde e-sigaretten verboden voor kinderen onder de 18, maar ze voeren nog strengere regels in: de leeftijd gaat naar 21 jaar. Dit na verschillende sterfgevallen en longproblemen bij gebruikers.

Trump is bezig om een federaal verbod op de e-sigaretten in te voeren, maar de gouverneur van New York, Andrew Cuomo, heeft inmiddels al een emergency executive action ingelast om ervoor te zorgen dat de e-sigaretten niet meer verkocht worden.

„Vaping is gevaarlijk. Niemand kan zeggen dat vaping over een langere periode, waarbij je damp en chemicaliën tot diep in je longen inhaleert, gezond is", aldus Cuomo zondag volgens The New York Times. Hij zei dat hij de politie heeft opgedragen meer prioriteit te geven aan de controle op de verkoop van e-sigaretten aan jongeren.