Honderden mensen bij bijeenkomst Dordrecht na gezinsmoord

Een paar honderd mensen zijn dinsdagavond aanwezig geweest bij een bijeenkomst die de gemeente Dordrecht had georganiseerd na de gezinsmoord in die stad.

Ontmoetingskerk

De bijeenkomst in de Ontmoetingskerk was voor iedereen „die er behoefte aan heeft samen verdriet te delen en gevoelens te uiten naar aanleiding van het gezinsdrama in de wijk Sterrenburg". De bijeenkomst was georganiseerd met de betrokken scholen en sportvereniging Wieldrecht waar twee slachtoffers van de schietpartij voetbalden.

Henk de Kleijn, voorzitter van voetbalclub Wieldrecht, waar eerder op de avond ook een bijeenkomst was, noemde de situatie triest. Mogelijk komt er een herdenking op de club.

Groepsknuffels

Veel meisjes die aanwezig waren huilden en er werden veel groepsknuffels gegeven. De bijeenkomst begon om 19.30 uur. Burgemeester Wouter Kolff sprak de aanwezigen toe. Hij heeft ze gezegd dat hij alle emoties begrijpt maar dat hij het liefst ziet dat mensen niet boos zijn dat een politieman dit heeft gedaan. Hij riep op elkaar te steunen. Hij sprak van een verschrikkelijke aanslag. "Hij heeft zijn gezin vermoord en zichzelf."

Vier mensen overleden door de schietpartij. Een politieagent, de 35-jarige vader van het gezin, schoot maandag met zijn dienstwapen twee meisjes (8 en 12 jaar) en de 27-jarige moeder van het gezin neer. De meisjes overleden maandag, de vrouw bezweek dinsdag aan haar verwondingen. De agent doodde zichzelf na de fatale schietpartij. Volgens de politie is het meest waarschijnlijke scenario dat de man zijn gezin om het leven heeft gebracht. Kolff heeft bevestigd dat het vierde dodelijke slachtoffer de moeder van het gezin is.

De gemeente heeft een condoleanceregister in het stadskantoor geopend. Het condoleanceregister is ook te tekenen in de Ontmoetingskerk.