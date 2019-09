Een op de drie werkenden fantaseert weleens over collega

Met ‘MensTypes’ kun je in een oogopslag en/of op een Tinderfoto zien of iemand bij je past of niet. „Scheelt een hoop tijd, gedoe en ook verdriet.”

Mars of Venus

„Zie je die man daar aan komen lopen? Klein, gespierd en best wel ruig, dat is nou een echte Mars.” Ik zit met Monica Wardenaar, schrijfster van het boek ‘Jij past echt bij mij’, op een terras in het Haagse centrum en we geven onze ogen goed de kost. „Een Mars is vaak energiek, uitdagend en praat en beweegt snel.” Ze neemt een slok van haar Chai Latte en wijst naar een knappe vrouw die wat wegheeft van Jennifer Lopez. Een Venus-Mercurius. „Een sensueel, charmant type, dat onder andere de neiging heeft rommelig te zijn.” Toch handig om te weten als je smetvrees hebt.