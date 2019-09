Deze spinnen zitten verstopt in je huis

Helaas, het is waar. In ieder huis zitten wel een paar harige vrienden verstopt. En waarschijnlijk ook meer dan je eigenlijk had gehoopt.

Tijdens de jaarlijkse spintelling wordt in kaart gebracht hoeveel spinnen er in je huis of tuin rondhangen. De kruisspin staat voor de zevende keer op rij stipt op een. Er werden 460 exemplaren in 75 tuinen en huizen geteld, meldt het Kenniscentrum Insecten op de site Nature Today.

Het zilver ging naar de grote trilspin. Die werd 186 keer op 55 adresjes gezien. De laatste podiumplaats gaat naar de venstersectorspin, met 186 exemplaren in 41 tuinen.

Minder spinnen in de tuin

De top tien is min of meer stabiel gebleven en bestaat onder andere uit algemene soorten die op veel plekken hun web kunnen maken. Alleen het aantal herfstspinnen is gedaald. De soort kwam in 2017 nog in bijna veertig procent van de tuinen voor, terwijl hij dit jaar in nog geen negen procent van de getelde tuinen zat.

Goed nieuws voor de spinnenhaters onder ons: het gemiddelde aantal getelde spinnen per tuin wordt steeds kleiner. Dit jaar waren het er net geen 22, terwijl er in 2015 gemiddeld veertig spinnen per tuin werden geteld.