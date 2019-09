Coalitie-Y overhandigt manifest aan Rutte

Acht politieke partijen en ruim dertig (jongeren)partijen ondersteunen inmiddels Coalitie-Y. Maandagavond overhandigden zij een manifest aan premier Rutte.

Het begon allemaal in februari, toen zes jongerenpartijen en coalitiepartij ChristenUnie onder de noemer Coalitie-Y de handen ineensloegen. De reden is dat ze zich grote zorgen maken over de toenemende druk onder jongeren. Inmiddels zijn we een half jaar verder en ligt er een manifest op tafel waar acht politieke partijen en ruim dertig (jongeren)organisaties achter staan. Met als belangrijkste speerpunt: de aanpak van het leenstelsel en herinvoering van de basisbeurs.

GroenLinks en PvdA voegden zich begin deze maand al bij Coalitie-Y. Aan de vooravond van Prinsjesdag werd bekend dat ook SP, Denk, PvdD, SGP en 50plus politieke steun geven. „Het mooie aan Coalitie-Y is dat het breed wordt gedragen”, zegt GroenLinks-kamerlid Lisa Westerveld, binnen de partij woordvoerder voor onderwijs. „Dat maakt dit manifest kansrijk.”

De oppositiepartij is aangehaakt omdat ook zij vinden dat er te veel druk op jongeren is komen te liggen. Dat begint, zegt Westerveld, al bij de eindtoets in het basisonderwijs. „En je ziet het terug in het voortgezet en hoger onderwijs. De huidige generatie heeft er last van, dus we moeten er nu iets aan doen. Voor het te laat is.”

Duidelijke stappen

Kees Gillesse, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), was bij het overhandigingsmoment. Het ISO behartigt de belangen van studenten aan universiteiten en hogescholen en is sinds de start betrokken bij Coalitie-Y. Dat het manifest nu deze grootte heeft, noemt hij uniek. „Ik denk dat we hiermee het kabinet heel duidelijke stappen aanbieden om de situatie voor jongeren te verbeteren.”

Inmiddels hebben meer dan dertig jongerenpartijen zich aangesloten bij Coalitie-Y. Foto: Anne-Saar Kunz.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers had niet gedacht dat Coalitie-Y nu al zo groot zou zijn. „Ik had gedacht dat het tegen de verkiezingen pas groot zou worden. Inhoudelijk staat het CDA ook aan onze kant, dus we hebben een mooie brede basis.”

Segers wil af van het neoliberale denken dat jongeren wil doen geloven dat je je eigen project bent waarin je moet investeren en dat succes een keus is. Het leenstelsel is daar bij uitstek een uiting van, vindt hij. „Het manifest van Coalitie-Y wil een omslag in dat denken, het leenstelsel aanpakken en de terugkeer van een basisbeurs.”

Het leenstelsel is iets wat de volgende kabinetsformatie zal worden aangepakt. „En de kans dat de basisbeurs terugkeert is vanavond weer reëler geworden. Hoe de samenstelling van het kabinet dan ook zal zijn, er zijn altijd partijen die een terugkeer van de basisbeurs ondersteunen.”

Gillesse doet nog een oproep aan jongeren. „Vanaf nu hebben zij de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij Coalitie-Y, door het manifest te ondertekenen op de site. Met de handtekeningen kunnen we laten zien dat de politiek er echt niet meer onderuit kan.”

Maandagavond overhandigde coalitie-Y een manifest aan premier Rutte. Foto: Anne-Saar Kunz.

De tien punten van het manifest:

1. We pakken het leenstelsel aan en voeren een basisbeurs in

2. We binden de strijd aan met prestatiedruk in het onderwijs en zorgen dat elke jongere in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs zeker is van een kwalitatief goede stageplaats

3. We zorgen voor meer zekerheid op de arbeidsmarkt, we pakken de kloof tussen vast, flex en zzp aan en we werken aan een goede balans tussen werk en privé

4. We pakken huisjesmelkers aan en gaan extra bouwen, zodat jongeren betaalbaar kunnen wonen

5. We zorgen dat elke jongere toegang heeft tot hulp en zorg

6. We zorgen voor een eerlijke, eenvoudig en evenwichtig pensioenstelsel

7. We zorgen dat de koopkracht van jongeren beter in beeld komt

8. We voeren een generatietoets in, om te zorgen voor eerlijke en generatiebestendige beleidskeuzes

9. We regelen een plek voor jongeren in de kabinetsformatie

10. We zorgen voor een schone, leefbare toekomst voor jongeren