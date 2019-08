Lijkhonden speuren in Australië naar 18-jarige Belg

Honden die zijn getraind om menselijke resten te vinden, worden ingezet in Australië om de vermiste Belg Theo Hayez te vinden. De 18-jarige Hayez verdween in mei in de populaire badplaats Byron Bay, nadat hij acht maanden door Australië had getrokken.

Intensieve zoektochten

De Australische politie hield intensieve zoektochten naar de vermiste jongen, geholpen door Belgische collega's en vrijwilligers, maar nog altijd zonder resultaat.

De honden kunnen zoeken in zeer moeilijk begaanbare gebieden, zei een woordvoerder van de vrijwilligersorganisatie tegen de Belgische zender VTM.

Vermist

Ten tijde van zijn verdwijning, rond begin juni 2019, had Hayez acht maanden in Australië rondgebracht en stond hij op het punt weer naar huis te gaan. Hij had rondgereisd in Tasmanië, Alice Springs en Cairns voor hij naar Queensland en New South Wales reisde, waar hij uiteindelijk verdween.

Hij werd voor het laatst gezien op 31 mei toen hij alcoholhoudende drank kocht in Byron Bay. In hetzelfde stadje verliet hij later een bar. Pas op zes juni werd hij als vermist opgegeven, toen zijn bezittingen onaangeraakt in zijn hostelkamer werden gevonden.