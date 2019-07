Twee personen naar ziekenhuis na val uit rubberboot

Mocht je de komende dagen verkoeling willen zoeken in zoet natuurwater, dan is het slim toch even te checken of dat wel een goed idee is. Veel zwemplassen, riviertjes en beken kampen al met blauwalg, een alg die giftig is voor mensen en dieren.

Op zwemwater.nl kun je zien of je plaatselijke zwemparadijs nog wel zo paradijselijk is. Naast blauwalg komen er ook dode vissen en botulisme voor, waarschuwen waterschappen en provincies.

Droogte de oorzaak