Politie gaat de mist in met tweet over boete en soa

Dat de politie houdt van een grapje op Twitter, moge duidelijk zijn. Maar soms kunnen ze ook te ver gaan. Zoals maandagochtend, toen de politie van Groningen een tweet plaatste over een meisje die ze hadden bekeurd omdat ze tijdens het fietsen op haar telefoon zat.

Soa-test

Kort daarvoor had het meisje te horen gekregen dat ze een positieve uitslag had op een soa-test. De politie twitterde daarom: „Naast dat ze een slechte uitslag kreeg van de arts over haar soa-test, kreeg ze slecht nieuws van ons, namelijk een bekeuring van 95 euro." Dat schoot bij veel mensen in het verkeerde keelgat.

De tweet is inmiddels verwijderd en het Flexteam Groningen heeft op Twitter excuses aangeboden. „Wij plaatsten zojuist een tweet over een fietser die bekeurd werd, terwijl ze haar mobiele telefoon vasthield. We maakten daarbij een totaal misplaatste opmerking. Uiteraard hadden we deze tweet niet mogen plaatsen. We gaan direct ons excuus maken naar de betrokken fietser", laten ze weten.

95 euro

Appen op de fiets is sinds maandag verboden. Wie wel zijn telefoon tijdens een ritje op zijn tweewieler in de hand houdt, kan een boete krijgen van 95 euro.