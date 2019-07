Morgen veel regen, maar na weekend kans op hittegolf

Het is oppassen geblazen zaterdag als je van plan bent naar buiten te gaan. Het lijkt er op dat de hemel zal huilen morgen en we een hoop regen en zelfs onweer kunnen verwachten. Maar niet getreurd: na het weekend is er kans op een hittegolf.

Er is morgen kans op enkele stevige regen- en onweersbuien, aldus Weeronline. We kunnen in een korte tijd lokaal veel regenwater verwachten, met hagel en windstoten. De maxima liggen dit weekend tussen de 21 en 27 graden.

Zon, zon en nog eens zon

Maar na het weekend is er grote kans dat we voor de tweede keer deze zomer een hittegolf krijgen. Maandag stijgt de temperatuur naar 26 tot 29 graden en in Limburg kan het kwik zelfs de 30 graden aantikken. Langs de noordkust, op de Wadden en in de kop van Noord-Holland wordt het 24 tot 25 graden.

Dinsdag zal het alleen in diezelfde gebieden lager dan 30 graden worden. In de rest van het land kunnen we tropische temperaturen van 30 tot 34 graden verwachten. Woensdag en donderdag is het nog steeds heet, met landinwaarts temperaturen van 31 tot 36 graden.

(On)officiële hittegolf

Wat de verwachting voor vrijdag is, is nog onzeker. Door regen- en onweersbuien zal het waarschijnlijk afkoelen. Toch zal het rond de 30 graden worden.

Het is nog de vraag of het ook een officiële hittegolf kan worden. In De Bilt moet er dan namelijk sprake zijn van vijf zomerse en drie tropische dagen, maar dat lijkt nu nog onzeker te zijn.