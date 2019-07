Geredde leeuw 'tot rust gekomen' in Nederland

Simba de Leeuw is zijn eerste nacht in Nederland goed doorgekomen. Stichting Leeuw schrijft op hun Facebookpagina dat het dier tot rust lijkt te zijn gekomen.

Zwaar verwaarloosd

In januari dit jaar vonden twee medewerkers van de Nederlandse ambassade Simba op een markt in Bagdad. De leeuw was zwaar verwaarloosd. Het dier was vermagerd en zat in een te kleine kooi.

De medewerkers startten een crowdfundingscampagne en kregen hulp van Stichting Leeuw. Uiteindelijk lukte het ze om Simba uit de ellendige situatie te bevrijden en van Irak naar Nederland te brengen.

Geen nagels

Na acht maanden wachten landde het dier vrijdagmiddag op vliegveld Maastricht Aachen Airport. Daar werd Simba door medewerkers van Stichting Leeuw opgehaald. De leeuw verblijft nu in de opvang van de stichting in Noord-Holland.

Op hun Facebookpagina schrijft Stichting Leeuw dat Simba waarschijnlijk aan zijn voorpoten geen nagels meer heeft. Het dier is waarschijnlijk rond de twee jaar oud en heeft 'naar inschatting' nog nooit contact gehad met andere leeuwen.

Simba zal de eerste dertig dagen in quarantaine gaan. De bedoeling is om de leeuw in Noord-Holland aan te laten sterken en dan terug te brengen naar het continent van oorsprong, Afrika.