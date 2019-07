BN'ers zien eigen begrafenis in Laat Je Niet Kisten

Je eigen begrafenis bijwonen. Daar heb je een tijdmachine voor nodig of je moet als geest komen spoken op je eigen afscheidsfeestje. Óf je moet als BN'er meedoen aan het programma Laat Je Niet Kisten.

In het nieuwe SBS 6-programma kijken BN'ers via camera's live mee met hun eigen begrafenis. Tenminste, hoe deze er min of meer uit zou zien als ze nu inderdaad zouden overlijden.

Lach en een traan

De zender omschrijft het programma zelf als „een humoristisch programma met een lach en een traan. In elke aflevering brengen we een laatste groet aan een BN’er. We zetten hem (of haar) in de spotlights op een wel heel bijzonder moment in zijn leven."

De begrafenis wordt nauwkeurig voorbereid „door twee van de meest dierbare vrienden of familieleden van de BN’er. Zij hebben alles geregeld en uitgezocht: van de rouwkaart en de kist tot de aankleding, de muziek en de grafsteen met tekst. De BN’er zelf zit gedurende de dienst in een aparte ruimte van waaruit hij alles tot in detail kan zien en horen. Wat vindt hij van de muziekkeuze? Hoe reageert hij op hetgeen er over hem gezegd wordt?"

Wie of wie?

Het is nog niet bekend welke BN'ers zich er voor lenen om figuurlijk tussen zes planken te gaan liggen. Het programma moet volgend jaar op de televisie verschijnen.