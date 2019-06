Vrouw bestormt cockpit: Wil iedereen vermoorden

De passagiers van de vlucht die zaterdag van Londen naar Dalaman (Turkije) ging, hebben geen hele rustige reis gehad. Een vrouwelijke medereiziger ging namelijk compleet door het lint en moest uiteindelijk in bedwang gehouden worden.

Het was de voormalig clubbewaker Steven Brown die de vrouw met veel moeite tegen wist te houden. „Ze leek over superkrachten te beschikken, alsof ze bezeten was", zo tekent The Daily Mail op uit zijn mond. „Ze stormde naar de voorkant van het vliegtuig en duwde een stewardess met bruut geweld opzij. Een collega probeerde haar tegen te houden, maar maakte ook geen kans."

LSD

Volgens Brown was ze niet te stuiten. „Ze bleef maar om zich heen slaan en schoppen. Ze is klein, maar had de kracht van een volwassen man. Ik heb zoiets één keer eerder gezien, toen had die persoon LSD gebruikt.”

Volgens een ooggetuige had ze dan ook niet een normaal dieet gevolgd die dag. „We waren 45 minuten in de lucht toen een dronken (en misschien gedrogeerde) vrouw de crew aanviel en de nooddeur probeerde te openen”, meldt Amiy Varol op Twitter.

Gekalmeerd

Uiteindelijk namen de wilde bewegingen af, vertelt Brown. „We dachten dat ze gekalmeerd was en lieten haar weer rechtstaan. Maar toen stortte ze zich plots op de nooddeur. Ze greep de hendel en riep dat ze iedereen wilde vermoorden. Ik dacht dat mijn laatste uur geslagen had en dat we allemaal uit het vliegtuig gezogen zouden worden."

Aanvankelijk leek er nog weinig aan de hand. „In het luchthavengebouw leek er niets aan de hand. Maar nog voor het vliegtuig opgestegen was, ontstonden er problemen. De stewardessen maakten duidelijk dat we beter niet zouden vertrekken, maar hun baas oordeelde dat het daar te laat voor was. Dat neem ik de vliegtuigmaatschappij wel kwalijk."

Op borg vrij

De vrouw werd bij terugkeer op het vliegveld Londen Stansted opgepakt door de politie. Inmiddels is ze vrij op borg, maar de kans dat vliegtuigmaatschappij Jet-2 het hierbij laat zitten, lijkt klein.