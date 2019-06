Trump start herverkiezingscampagne voor 2020

President Donald Trump heeft officieel bekendgemaakt opnieuw de presidentskandidaat voor de Republikeinen te willen zijn. In de staat Florida trapte de zittende president zijn campagne voor herverkiezing in 2020 af.

'Keep America great'

Trump werd geïntroduceerd door zijn vicepresident Mike Pence en door zijn vrouw Melania. In het Amway Center in Orlando kreeg de president een minutenlang applaus. Tijdens een speech van een uur roemde Trump wat hij allemaal had bereikt, ondanks alle tegenwerkingen en de „grootste heksenjacht in de politieke geschiedenis ooit" die hij te verduren heeft gekregen.

De president greep terug op zijn thema waarmee hij de vorige verkiezingen in 2016 won: 'Make America great again'. Hij besloot samen met de 20.000 toeschouwers in Orlando om de nieuwe campagne in te gaan met als thema 'Keep America great'.

Glansrijke toekomst

„Samen keken we het gebroken politieke establishment weg en herstelden we een overheid van en voor het volk", vertelde Trump zijn publiek. „Zo lang als jullie dit team blijven steunen, hebben we een prachtige weg te gaan. Onze toekomst heeft er nog nooit zo glansrijk uitgezien."

„Vanavond sta ik voor jullie om officieel mijn campagne voor een tweede termijn als president van de Verenigde Staten te lanceren", zei Trump. "En ik beloof jullie dat ik jullie nooit zal teleurstellen.

Tijdens zijn toespraak haalde Trump uit naar de Democraten, de Fake News Media en het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar mogelijke samenspanning met de Russen tijdens de vorige presidentsverkiezingen. „Het was een onrechtmatige poging om de resultaten van de verkiezing te niet te doen."