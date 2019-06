'Misbruik zal altijd aan Jackson blijven kleven'

Weet jij nog waar je was op 25 juni 2009, de sterfdag van Michael Jackson? Het is vandaag precies tien jaar geleden dat de King of Pop overleed. Een decennium dat begon met een documentaire over zijn laatst geplande concertreeks en eindigde met een documentaire over beschuldigingen van seksueel misbruik.

In shock

De sterfdag van Michael Jackson voelde misschien wel nog nooit zo dubieus als dit jaar. Tien jaar geleden werden we opgeschrikt door het nieuws over de hartstilstand waar Jackson door was getroffen. Maar amper vijf maanden geleden was de wereld nog in shock na het zien van de documentaire Leaving Neverland, waarin de King of Pop beschuldigd wordt van het jarenlang seksueel misbruik van twee kinderen.

„Het zal altijd aan hem blijven kleven”, zegt imagodeskundige Zabeth van Veen over het seksueel misbruik waar Jackson in de documentaire van beschuldigd wordt. Van Veen verwacht dat er op de sterfdag dan ook veel over het misbruik geschreven zal worden. Ze legt uit dat wanneer een bekend persoon overleden is, hij of zij meestal in een positief daglicht wordt gesteld. „Maar door de beschuldigingen van seksueel misbruik bij kinderen is dat bij Jackson wel weggevallen. De positiviteit zal zich beperken tot zijn muziek, niet tot zijn persoonlijkheid."

Geen boycot

Van Veen merkt dat nummers van de artiest sinds Leaving Neverland veel minder op de radio worden gedraaid. Toch denkt ze dat radiostations vandaag echt wel aandacht aan de King of Pop zullen besteden en nummers van hem zullen draaien. „Hij wordt nog steeds gewaardeerd door muziekkenners. En er is altijd een groep fans die in zijn onschuld zal blijven geloven en vraagt om zijn muziek.”

Eerder lieten andere deskundigen al aan Metro weten dat we Jackson niet moeten boycotten wegens de beschuldigingen. „Ik wil voorop stellen dat pedofilie streng veroordeeld moet worden, maar dat doe je niet door de muziek van zo’n persoon te boycotten”, aldus Pablo Muruzábal Lamberti, specialist in muziek en ethiek.

Waardering

Dat Jacksons muziek nog altijd zeer gewaardeerd wordt, blijkt ook uit de cijfers. De King of Pop is de best verdienende overleden artiest ter wereld (Forbes, 2018) en zijn album Thriller wordt nog altijd als het bestverkochte album aller tijden gezien. Zelfs na zijn dood bracht Jackson nog een album uit, genaamd Xscape, waarop niet eerder verschenen nummers van de artiest stonden.

Ondanks zijn grote successen zou Jackson vlak voor zijn dood op de rand van een financiële afgrond hebben gestaan. Hij zou een schuld van 1 miljard dollar hebben gehad bij de Amerikaanse fiscus, bleek uit een zaak in de rechtbank van Los Angeles in 2017. Het bekende landgoed Neverland Ranch, wat ooit in handen van Jackson was, staat ook nog altijd te koop. De vraagprijs is in vier jaar tijd gedaald van 100 miljoen dollar naar 31 miljoen dollar.