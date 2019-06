Minister valt over drempel: Nieuwe huizen max 2 cm

Geen enkele ingang van een nieuwbouwhuis mag straks nog een drempel van meer dan twee centimeter hoog krijgen. Dat stelt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken voor. Ze wil ook gebouwen toegankelijker te maken voor mensen met een beperking.

Nu is één ingang met een lage drempel voor een nieuwbouwhuis nog genoeg maar straks is dit ook van toepassing in de rest van het huis, in winkels en restaurants. Verder gaat de minister onderzoeken of ze ook de eisen aan balkons voor nieuwbouwwoningen kan aanscherpen.

Zonder obstakels naar vrienden

Cliëntenorganisatie Ieder(in) is blij met de nieuwe eisen voor nieuwbouwhuizen. „Voor iedereen is dit fijn”, zegt Anneke van der Vlist, woordvoerder Wonen. „Vooral voor mensen met een fysieke beperking, mensen die moeilijk lopen of met een rollator lopen, maar ook voor mensen die slechtziend zijn of met een kinderwagen lopen. Ook dan heb je veel last van drempels.”

Daarnaast, zegt Van der Vlist, zijn er nu te weinig woningen voor mensen met een beperking. „En het is ook fijn als zij zonder grote obstakels familie en vrienden kunnen bezoeken.”

Wat haar betreft zijn deze eisen nog wel vrij laagdrempelig. „Het gaat nu alleen nog over nieuwbouwwoningen, dus het probleem is daarmee nog niet opgelost. We hopen daarom ook dat er voor de bestaande woningen nieuwe plannen worden gemaakt. Zeker nu alle woningen energiezuinig worden gemaakt, kun je ook meteen de toegankelijkheid vergroten.” Daarnaast hoopt ze dat ook de balkons nog worden aangepakt.

VN-verdrag

De plannen van Ollongren passen bij het VN-verdrag dat Nederland heeft ondertekend. Daarin staat dat mensen met een beperking helemaal moeten kunnen meedraaien in de samenleving. Naast de drempel-eis, worden ook voorschriften voor trappen in openbare gebouwen strenger. Dat moet het onder andere voor mensen met een visuele beperking voorspelbaarder en toegankelijker maken. Denk aan trapleuningen die voortaan bij het begin van de trap beginnen in plaats van bij de eerste trede.

De eisen gaan zoals het nu lijkt in 2021 in.