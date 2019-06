Mayra over verontschuldiging Olcay: Excuus van niks

Sprak Olcay Gulsen zondagavond nog vol overtuiging dat de nieuwe plussize-paspoppen van Nike een ‘extreme uitvergroting zouden zijn’, nu biedt ze haar excuses aan voor haar uitspraken in RTL Boulevard. Maar dat wordt niet door iedereen geaccepteerd. „Sorry zeggen voor de mensen die je hebt gekwetst, is geen excuus.”

In het item over de paspoppen van Nike plaatst in een nieuwe winkel in Londen, geeft presentatrice Olcay Gulsen (38) aan te schrikken van de omvang van de poppen. Dit is ‘niet echt een maatje meer’, zegt ze aan de desk. En: „Ik vind het persoonlijk vrij onwaarschijnlijk dat deze vrouwen fit genoeg zijn om te gaan sporten.”

'Doe iets wijds aan'

Collega Caroline Tensen was het met Gulsen eens. „De vraag is of je als vrouw, als je al zo zwaar bent, meteen in zo’n outfit wil sporten”, zegt de presentatrice. Als Ronald Molendijk vervolgens vraagt wat ‘ze’ dan aan moeten, zegt Tensen: ‘Nou gewoon, iets wijds’.

Veel mensen vielen op social media over de uitspraken, van voornamelijk Gulsen. Op Instagram laat zij inmiddels weten spijt te hebben. „Ik ben absoluut geen fatshamer”, zegt de voormalig modeontwerpster. „Het spijt me als ik mensen heb gekwetst, want dat is nooit mijn bedoeling. Wellicht heb ik het niet goed uitgelegd, maar alsnog mijn oprechte excuses.”

Negatief item

Mayra Louise (37) noemt het een ‘excuus van niks’. Ze auteur van het boek Op je lijf geschreven, waarin ze schrijft dat het gaat om hoe je je van binnen voelt en niet hoe je eruitziet. „Het gaat er niet om of je iemand hebt gekwetst, het gaat erom dat je in een voorbeeldfunctie of wat voor functie dan ook zulke dingen niet moet zeggen. Je sluit mensen uit.”

Mayra vindt wel dat de focus nu vooral ligt op Gulsen. „Het was inderdaad haar item”, vervolgt Mayra, „maar de redactie heeft ervoor gekozen om een negatief item te maken. Er is niet gekozen om te zeggen dat het tof is dat Nike een paspop in maat 48 heeft staan en dat het merk nu nog meer wil benadrukken dat er sporters in elke maat zijn. Daarentegen veroordelen ze dikke mensen. Thanks RTL Boulevard.”

McMenu

Dat Gulsen benadrukte dat deze poppen ‘wel heel dik zijn’, valt haar vooral in het verkeerde keelgat. „Ze geeft daarmee mensen een rotgevoel en draagt zo bij aan een negatief zelfbeeld. Het programma moet daar bewust van zijn als ze zo’n boodschap de wereld in helpen. Daarnaast hadden ze het in de studio over ‘oversized’ en ‘supersized’. Ik belde daar net ook over met Danielle van Grondelle (bekend van het programma Curvy Supermodel, red.). Zij zei: ‘We zijn toch geen McMenu’.”

„En nu biedt Olcay zogenaamd haar excuses aan”, zegt Mayra. „Maar ze zegt niet: ‘Fuck, ik heb het verkeerd gedaan’ of ‘de manier waarop ik over dikke mensen heb gepraat had ik niet moeten doen. Ik ga nu met mensen in gesprek zodat ik kan leren wat het probleem is’. In plaats daarvan legt ze het probleem neer bij de gekwetste personen.”

Klaar met beautystandaarden

Het is te krom voor woorden, vat ze haar woorden samen. „Het gaat hier nota bene om sportkleding. Je gaat werken aan je fitheid. Mag dat niet? Het item laat heel duidelijk de vooroordelen zien: dik zijn is niet goed, en dun zijn de norm. Ik ben daarom heel blij dat deze paspoppen in Londen staan. Dikke mensen mogen gezien worden en hebben net zoveel bestaansrecht als wat voor mensen dan ook. Ik hoop dat er snel meer winkels volgen, ook in Nederland. Het moet klaar zijn met al die beautystandaarden.”