Ellenlange rijen voor bibliotheken in aanloop naar tentamens. Red Bull heeft een antwoord: studeren in leegstaande clubs.

Terwijl de mussen bijkans van het dak komen kukelen, sturen studenten de neuzen de boeken in. De tentamens komen er weer aan en de laatste essays moeten af. Daar houdt het weer uiteraard geen rekening mee, dus er moeten harde keuzes worden gemaakt: zweten in de zon of in de boeken.

Als je zelfs nu het hitteplan van kracht is voor de verstandige keus gaat, steekt het volgende dilemma de kop op: waar ga je zitten? Voor veel studenten is thuis de concentratie ver te zoeken en een koffietentje te rumoerig. Tot overmaat van ramp staat er een rij voor de UB, wat nu?

Technotempel

Het is maandagochtend en de rolluiken van de winkels zijn nog omlaag aan de Jan van Galenstraat in Amsterdam. Wij togen naar nummer zes, normaliter een bijzonder onwaarschijnlijke keus op dit tijdstip. Op dat adres staat de Marktkantine, een technoclub waar op een doorsnee maandagochtend akelig weinig leven te bekennen is.

Precies daarom ontstond het idee, in België welteverstaan. Clubs staan door de bank genomen ongeveer 60% van de tijd leeg, zonde van de ruimte natuurlijk. Zeker in de aanloop naar de komende tentamenweek zitten studieruimtes en universiteitsbibliotheken overvol. „Je moet echt vroeg opstaan om een plekje te bemachtigen of lang in de rij staan, zeker als je ook nog stroom nodig hebt voor je laptop”, zegt studente Esha Ramkisoensing (21). „Zelfs dan ben je niet van een plekje verzekerd.”

Lege technotempels blijken uitmuntende studieruimtes. Foto: Desiré van den Berg / Red Bull Content Pool

Academisch hoogvliegen

Er werken meerdere studenten voor Red Bull, de onvrede over het tekort aan studieplekken kreeg er bijval. België kende vorig jaar de eerste editie van de Red Bull Study Club, schijnbaar een doorslaand succes want ditmaal wordt door onze Zuiderburen in vier verschillende clubs gestudeerd. In Nederland ging deze week de pilot van start in de Marktkantine. Hedonisme en hardgaan maakt ruimte voor academisch hoogvliegen. Is de pilot een succes, dan krijgt deze een vervolg. Plannen voor Utrecht zijn al in de maak volgens de organisatie.

In totaal kunnen er 800 studenten terecht in vier dagen tijd. Er zijn in de Marktkantine honderd studieplekken ingericht en iedere dag zijn er twee shifts. De eerste is van 8.00 tot 18.00 en de tweede shift van 18.00 tot 00.00, een plekje reserveren kan gratis via de website.

Niet zweten in de club?

Op zich een topidee natuurlijk, leegstand is onwenselijk en het ruimtetekort schrijnend, klinkt als twee vliegen in één klap. Maar is zo’n nachtclub wel geschikt voor stevige studiesessies? We verwachtten vooraf een donker hol, inclusief de stank van belegen bier van het afgelopen feestweekend, terwijl onze voeten aan de grond plakken; niets is minder waar.

Lege technotempels blijken uitmuntende studieruimtes. Foto: Desiré van den Berg / Red Bull Content Pool

Een batterij aan luchtverfrissers en airco’s blijkt ingevlogen met de hittegolf op komst, die doen duidelijk hun werk. Waar de trommelvliezen in het weekend wapperen door beukende bassen, is het nu muisstil in de tropisch aangeklede zaal. Her en der een palmboom binnen en de geur van eucalyptus.

Toch zweten in de club

De temperatuur binnen ligt duidelijk een paar graden lager dan buiten op het terras. Bureaus staan opgesteld in blokjes van vier met prettig gedimd zaallicht, verder heldere leeslampjes op de tafels en voldoende stekkerdozen. Ideale studieomstandigheden dus. Op maandagochtend weten enkele tientallen studenten de club te vinden, niet superdruk dus. Daar zal het weer toch een rol in spelen.

Voor wie een break kan gebruiken tussen het blokken door worden workshops aangeboden, ’s avonds zelfs yoga en work-outs om te ontstressen en op te laden. Een club zou bovendien geen club zijn als er geen afterparty is, wie in de Marktkantine komt studeren krijgt bij binnenkomst twee polsbandjes, direct je toegangsbewijs (+1) voor een feest op vrijdagavond: de boog kan niet altijd gespannen zijn.