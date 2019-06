Kritiek op pizzaketen die klanten fopt met nepvlees

Hell Pizza in Nieuw-Zeeland lanceerde onlangs een nieuw concept: de Burger Pizza. Een pizza met daarop stukjes hamburger. Er zat echter een addertje onder het gras, het ging namelijk om stukjes nepvlees.

Drieduizend stuks

Niet iedereen is even gediend van de reclamestunt, die in totaal zo'n drieduizend keer werd uitgehaald. Hell Pizza werkte hiervoor samen met het Amerikaanse Beyond Meat, dat plantaardige vleesalternatieven op de markt brengt. Volgens het bedrijf zijn deze qua smaak amper te onderscheiden van echt vlees.

Een aantal klanten konden dat wel waarderen. „De pizza was lekker en ik was aangenaam verrast toen ik ontdekte dat het vleesvrij was. Ik zou het niet geraden hebben”, zo luidt een van de reacties op Facebook.

Maar niet iedereen reageert op dezelfde manier. „Het was echt niets om over naar huis te schrijven. Tot Hell Pizza onthulde dat we niet aten wat we dachten te eten en nu voel ik me ziek omdat een merk dat ik vertrouwde me heeft misleid.”

Gevaarlijk

Een ander wijst op de risico's die Hell Pizza en Beyond Meat namen. „Niet alleen is dit een schending van de Fair Trading Act, je verzuimde ook om alle ingrediënten op te lijsten. Er zijn veel mensen in de gemeenschap die allergisch zijn voor sommige van deze plantaardige producten.”

Directeur Ben Cumming verdedigt de actie van Hell Pizza tegenover de BBC. „Veel mensen worden meteen afgeschrikt door het idee van nepvlees, dus we hebben beslist om de vleesvrije origine niet te onthullen, omdat we zo zeker waren dat ze van deze burgers zouden genieten." Verder stelt hij dat er nergens expliciet is gezegd dat het over vlees gaat, maar om burgerstukken.