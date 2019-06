Hoogopgeleide stellen gaan minst vaak uit elkaar

Stellen waarvan de partners ongeveer even oud zijn, gaan het minst vaak uit elkaar. Bij een leeftijdsverschil van vijf jaar of meer neemt de scheidingskans toe. Daarnaast gaan hoogopgeleide stellen het minst uit elkaar. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS.

Van de stellen met maximaal twee jaar leeftijdsverschil die in 2003 gingen samenwonen, was na twaalf jaar een kwart uit elkaar. Stellen die twee tot vijf jaar in leeftijd verschillen verschilt dit percentage nauwelijks. Is het leeftijdsverschil vijf tot tien jaar, dan is het risico op een scheiding 30 procent. Bij een nog groter leeftijdsverschil neemt het risico op scheiding verder toe. Relaties blijken in dat geval iets stabieler als de man ouder is dan de vrouw.

Jonge stellen scheiden vaker

Stellen die al op jonge leeftijd gingen samenwonen, gingen vaker uit elkaar. Was de vrouw aan het begin van de samenwoonrelatie 18 tot 20 jaar, dan was 49 procent na twaalf jaar uit elkaar. Was de vrouw 20 tot 25 jaar, dan lag het scheidingsrisico al duidelijk lager (29 procent). Stellen waarvan de vrouw bij aanvang van de samenwoonrelatie 25 jaar of ouder was, gingen het minst uit elkaar (25 procent).

Ook het onderwijsniveau van de partners speelt een rol bij de duur van relaties. De kans dat samenwonende stellen uit elkaar gaan is het kleinst als beide partners hoogopgeleid zijn. Van de in 2003 gevormde stellen waarvan beide partners een hbo- of wo-diploma hadden, was na twaalf jaar 19 procent uit elkaar. Bij stellen van twee niet-hoogopgeleide partners gaat dit om 31 procent. De stabiliteit van samenwonende stellen met één hoogopgeleide partner ligt er tussenin.

Overeenstemming

„Stellen die veel gemeenschappelijk hebben en op elkaar lijken, gaan minder vaak uit elkaar”, zegt CBS-onderzoeker Tanja Traag. „Dat zie je bij religie, onderwijsniveau, migratieachtergrond en ook bij leeftijd. Naarmate je meer overeenstemming hebt met elkaar, deel je een soort cultuur met elkaar.”

Naast het leeftijdsverschil tussen de partners, de leeftijd bij het begin van het samenwonen en het onderwijsniveau spelen meer factoren een rol in de kans dat stellen uit elkaar gaan. Ongetrouwde stellen en stellen zonder kinderen gaan vaker uit elkaar. Hetzelfde geldt indien er kinderen zijn uit een eerdere relatie, bij gemengde relaties voor wat betreft migratieachtergrond, als een of beide partners nog studeren, en als het stel een laag inkomen heeft. Ook neemt het scheidingsrisico na vier jaar samenwonen af.