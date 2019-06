Heet, heter, heetst: flinke hittegolf verwacht

Het wordt heet, aankomende week! Het is pas net zomer en er wordt nu al een hittegolf verwacht, de eerste van deze zomer. Weeronline meldt dat het zondag op een aantal plaatsen al 30 graden wordt en dat ons in de dagen erna op grote schaal tropisch weer te wachten staat.

Tropische hitte

Maandag komt de maximumtemperatuur in een groot deel van het land uit boven de 30 graden. In het zuidoosten wordt het lokaal zelfs 33-34 graden. In de rest van het land wordt het dan 29-32 graden. Dinsdag loopt het kwik op naar 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in het zuidoosten. Woensdag wordt de warmste dag van de week. In het zuidoosten kan de temperatuur plaatselijk uitkomen op maar liefst 37-38 graden!

Aan de Zeeuwse kust, op de Wadden en in de kop van Noord-Holland is de warmte veel dragelijker. Daar komen de maxima uit op 23-27 graden. In het binnenland wordt het tropisch warm met 30-36 graden.

Donderdag en vrijdag wordt de verwachting onzeker. De kans op temperaturen boven de 30 graden is dan ongeveer 40%. Of het daarom tot een echte hittegolf komt, is nog niet zeker. Voor een hittegolf moet het minimaal vijf aaneengesloten dagen 25 graden of warmer worden en daarbij moeten drie dagen tropisch verlopen met temperaturen van 30 graden of hoger.

Het hangt wel net af van je woonplaats of je te maken krijgt met een tropische week of slechts een tropische dag. In het zuidoosten wordt het namelijk naar verwachting vijf dagen rond de 30 graden, in het noordwesten slechts een dag: dinsdag.

Aangepaste roosters

Niet alleen scholen, ook sommige bedrijven werken met een aangepast rooster. Mensen die buiten moeten werken kunnen dat tussen 12.00 en 16.00 uur beter niet doen, omdat de temperatuur dan het hoogst is. Vandaar dat sommige bedrijven hun medewerkers op andere tijden inzetten.

Sommige scholen maken gebruik van een tropenrooster, waarbij de leerlingen vroeg beginnen en vroeg klaar zijn. Maar er zijn ook scholen die het normale rooster hanteren.

Hitteplan

Ook op het Belgische festival Rock Werchter zullen de temperaturen flink stijgen, daarom is er een heus hitteplan uitgerold. Er wordt onder meer water en zonnebrandcrème uitgedeeld en het is voor bezoekers toegestaan om een lege fles mee te nemen om met water te vullen.

In sommige dierentuinen worden ook extra maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de dieren geen last hebben van de hitte. Zo wordt er voor extra verkoeling en water gezorgd, en krijgen dieren bevroren groenten en fruit te eten. Een soort ijsjes voor dieren.

De GGD heeft verpleeghuizen, scholen, kinderdagverblijven, huisartsen, thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen gewaarschuwd. Organisatoren van evenementen houden de weersvoorspellingen nauwlettend in de gaten, door de hitte kan het zijn dat (sport)evenementen afgelast moeten worden.