Vrouw uit vliegtuig gezet na negeren instructies

Misschien heb je het verhaal over de veiligheidsinstructies in het vliegtuig al tien keer gehoord, maar je moet toch blijven luisteren. Een vrouw die aan het reizen was met een toestel van Air New Zealand, had overduidelijk geen zin meer in het praatje. Ze weigerde naar de veiligheidsinstructies te luisteren, en werd uit het vliegtuig gezet.

Vingers in de oren

Volgens een ooggetuige keek ze naar haar boek en telefoon toen de uitlegvideo begon. „Een stewardess vroeg haar heel geduldig of ze alsjeblieft wilde kijken, omdat ze bij de nooduitgang zat. Ze was heel vriendelijk, maar de vrouw stopte haar vingers in haar oren", citeert nieuwssite Stuff een medepassagier.

Na 25 minuten tevergeefs op de onverzettelijke passagier te hebben ingepraat, haalde het personeel de politie erbij. Samen met haar mannelijke reisgenoot is de vrouw uiteindelijk van boord gegaan. De politie heeft proces-verbaal tegen haar opgemaakt wegens het overtreden van de regels voor telefoongebruik aan boord, schrijft de New Zealand Herald.

Volgens de getuige probeerde de vrouw in afwachting van de politie nog luid bellend een vlucht te boeken bij een concurrerende vliegmaatschappij.