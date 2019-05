Videoplatform Almere: Alles voor Ally!

In een serie besteedt Metro aandacht aan het ruim 40 jaar jonge Almere. Deze keer: het succesvolle online jongerenplatform Allylife, van een eerste generatie geboren Almeerders.

Donderdagavond wordt er bankgehangen in Almere. Niet uit luiheid, integendeel. Tijdens het evenement Bankhangen, wordt de beste jonge (student)ondernemer van Almere gekozen en met een geldbedrag op weg geholpen (zie kader). Initiatiefnemer van Bankhangen is Allylife, het grootste online jongerenplatform in Almere. Voor mensen ‘van buiten’: Ally is onder jongeren de geuzennaam voor hun thuishaven.

Vooroordelen

Robin van der Kolk en Mitchell Geleijnse begonnen ‘Ally’ (Allylife.tv) anderhalf jaar geleden en zitten nu met een team van zes in een pand in het centrum. Mitchell: „Er zijn nog altijd vooroordelen over ons Almere. Dus wij dachten ‘hoe gaan we onze stad op een mooie manier laten zien? Hoe gaan we er voor zorgen dat mensen die roepen dat hier geen reet te doen is, gaan zien hoe leuk Almere is?” Robin: „We zijn gewoon video-content gaan maken op straat en in gesprek gegaan met Almeerse jongeren. Altijd staat een vraag centraal. Van weet jij hoe de burgemeester heet, tot waar kun je het beste uitgaan.” Mitchell: „Mensen begonnen dat leuk te vinden en werden we benaderd door partijen als de Rabobank, de gemeente en Almere City Marketing. Vanuit ons wilden zij allerlei mooie campagnes opstarten. Wij kunnen de jongeren bereiken. Filmen op straat vinden we het allerleukste. Dan mogen we in beeld gewoon weer eens fuck roepen, haha.”

Trots op Almere

De twee twintigers gaan uit van het positieve en zien dat in Almere geboren jongeren de stad niet meer verlaten als zij uit huis gaan. Ze zijn daar beiden een voorbeeld van. Robin: „Ik heb wel in Rotterdam gestudeerd, maar ben teruggekomen. Jongeren kunnen nu trots op Almere zijn. Het gaat best goed. Zo komt zo’n beetje de hele hiphopscene van Nederland uit Almere.” Ali B zou zomaar Ally B kunnen heten.

Allylife heeft op de website, Facebook en Instagram een flinke schare jonge volgers. Volgers die wat Mitchell en Robin betreft te weinig uitgaansgelegenheden hebben. Daar heeft Almere een inhaalslag te maken. Robin: „Tenten die er zijn, zijn er al járen. Maar nooit veranderd. Daarom hebben wij als Allylife enkele feesten zelf georganiseerd. Het was gaaf om jongeren te verzamelen op een leuke plek, maar het kan nooit onze core business zijn. Dat zullen andere bedrijven moeten oppakken. Maar nieuwe dingen uitproberen lijken ze wat eng te vinden. Wat je dan krijgt zijn illegale raves of de jeugd trekt naar Amsterdam en Diemen om te stappen.” Mitchell: „Investeer mensen, willen we maar zeggen. Alles voor Ally.”

‘Almere is van mij’

De krappe en dure huizenmarkt is een ander probleem voor Almeerse jongeren. Mitchell: „Dat is jammer. Nu willen de jongeren blijven, maar moeten zij uitwijken. Maar hun gevoel is ‘Almere is van mij’.” Mitchell: „Zo voelt dat voor ons ook, als eerste generatie die hier geboren is. We zijn er trots op de eerste generatie te zijn.” Robin: „Daarom moeten er huizen geregeld worden, net als het uitgaansleven.” Mitchell: „Gelukkig is Almere een stad met een ondernemende mindset. Voordeel is dat als je in zo’n jonge stad iets bedenkt, maakt of doet, je vaak de eerste bent. Dus het komt vast goed.”

En waar wonen de heren zelf als zij een halve eeuw op aarde zijn? Robin: „Almere, met een buitenhuisje op Ibiza hoop ik.” Mitchell: „Ik houd het iets dichterbij, Almere en Barcelona.”

Bankhangen

Donderdagavond mogen jongeren met een tof ondernemersplan hun idee pitchen tijdens Ally Life. De uiteindelijk beste jonge (student)ondernemer verdient 1500 euro en wordt met zijn of haar onderneming op weg geholpen door de Rabobank. Tijdens het event, Bankhangen geheten, nemen de platenlabeleigenaren Esko en Bart van Houten letterlijk op een bank plaats om te praten over geld en business. Tijdens de vorige editie ging Yummy Popcorn met de prijs aan de haal. De zusjes Yuandi en Charissa de Herdt bedachten popcorn met een stroopwafelsmaak. Bankhangen bezoeken? Kijk of er nog plek is op allylife.tv.