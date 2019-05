Van hevige regen tot bakken op het strand

April doet wat ‘ie wil, maar mei kan er ook wat van. Scheen afgelopen weekend nog een lekker zonnetje, valt dinsdag de regen met bakken uit de hemel. En ben je misschien net weer een beetje gewend aan die neerslag, dan mag je voor het aankomende weekend weer je badkleding uit de kast vissen: het kan namelijk wel dertig graden worden.

Extreme afwisseling

Zoveel weerextremen in één week kan haast niet goed zijn, maar meteoroloog Jaco van Wezel stelt gerust. „Dit heeft allemaal te maken met de windrichting.” Volgens Van Wezel is die in Nederland altijd heel bepalend. „Noordenwind voert koude lucht aan en wind uit het zuiden warme lucht. Deze dagen wisselt dat zich in extreme vorm af”, vertelt de meteoroloog.

De afgelopen – regenachtige – dagen, hadden we te maken met winden vanaf zee. „De Noordzee is in de lente altijd nog koud, omdat hij na de winter minder makkelijk opwarmt dan de lucht. De wind voert dan over de koude Noordzee en brengt vanzelfsprekend koude lucht met zich mee. Met die buil koudere lucht over het land volgen de buien.”

Komend weekend ziet dat er weer heel anders uit. „Dan komt er warme lucht uit Spanje en dan kan het heel snel gaan”, legt Van Wezel uit. Zaterdag moet al een behoorlijk warme dag worden met een graadje of 20, tot wel 25 graden in het zuiden. Zondag slaat echt alles: dan breekt de zon door, verdwijnen alle wolkenvelden en wordt het 25 tot 28 graden. In het zuidoosten kan dat zelfs 29 tot 30 graden worden.

Grillig

30 graden in mei, dat klinkt heftig, maar vorig jaar zaten we in een soortgelijke situatie. „Vorig jaar was het vanaf de tweede helft van april tot en met september zomer”, vertelt Van Wezel. „Toen was het stabiel warm, waar het dit jaar meer grillig is.” Toch benadrukt hij dat dat grillige echt bij Nederland hoort. „Eigenlijk was vorig jaar meer uitzonderlijk dan de huidige weerswisselingen.”

Met de opwarming van het klimaat hebben deze schommelingen dan ook niets te maken. „Ja, normaal gesproken is het eind mei zo’n 16 graden op de Wadden en 20 graden in Limburg, maar dat dat wisselt is typerend voor ons land. En zeker typerend voor de lente.”

Of het dan tenminste ook nog zo lekker warm blijft, is helaas nog onzeker. „Hoe het er volgende week uit gaat zien weten we nog niet”, vertelt Van Wezel. „Wel is duidelijk dat de temperatuur weer gaat zakken, maar hoe diep is onduidelijk. Het kan een graad of 15 worden, of gemiddeld rond de 20 blijven liggen.”

Wat wel duidelijk is, is dat er volgend weekend weer een opleving plaats zal vinden en dat het dus weer mooi zal worden als we met z’n allen vrij zijn. „Wanneer het dan echt stabiel mooi weer zal worden is helaas nog even afwachten”, voegt de meteoroloog toe.