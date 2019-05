Rotterdamse politiechef nu echt van Amsterdam

Een bijzondere overstap – of toch niet – de 60-jarige Frank Paauw is vanaf vandaag geen politiechef meer in Rotterdam, maar in Amsterdam.

Paauw is een beer van een vent, met een lengte van twee meter en drie centimeter en een open, vriendelijke blik dwingt hier waar hij ook gaat en staat gezag af. Het goede soort gezag, van een wijze en sterke man. Dat zagen ze van hogerhand ook, want de 60-jarige diender is gevraagd 010 in te ruilen voor 020.

Na een kleine negen jaar in Rotterdam en een hele hoop twijfels na het aanbod, begint de politiechef vandaag in zijn nieuwe stad. De korpsleiding van de Nationale Politie wilde hem graag in de hoofdstad hebben. Hij wist het zelf langere tijd niet zeker. Paauw deed uitgebreid navraag naar wat hij kon verwachten in Amsterdam en of zij het daar wel zagen zitten om onder zijn leiding te werken.

Voorwaarden

Uiteindelijk bleek het toch een match, onder een aantal voorwaarden. Eén daarvan is dat hij samen met zijn verloofde in Den Haag mag blijven wonen. De stad waar hij in 1986 als rechercheur begon. Het is gebruikelijk dat de politiechef van een stad ook in die stad woont, maar Paauw wil dit niet. Zijn verloofde werkt in de eenheid Den Haag en zij gaat nog graag elke dag op haar fiets naar het werk.

Zijn overstap van Rotterdam naar Amsterdam noemt Paauw zelf ook niet logisch. Rotterdam is volgens hem al de Champions League, maar hij vindt het wel interessant om eens in de hoofdstad te gaan kijken. Hij is vooral heel nieuwsgierig of het echt zo anders is als veel mensen denken.

Chaos of structuur

De man die ook weleens ‘de grote vriendelijke reus’ wordt genoemd, is al 37 jaar in dienst van de politie en nog elke dag gek op zijn vak. Hij vertelt regelmatig hoe waardevol hij het politiewerk vindt. Met het bijzondere en soms aangrijpende werk kun je volgens hem het verschil maken tussen een chaotische of een georganiseerde samenleving.

Die visie heeft Paauw in Rotterdam in ieder geval goede resultaten opgeleverd. In zijn eindspeech vertelde hij onder andere dat de criminaliteitscijfers in die rego gedaald zijn. Ook werd onder zijn leiding een recordhoeveelheid cocaïne afgepakt in de haven: ruim twintigduizend kilo. Eén ding vindt hij nog wel jammer: dat Feyenoord-Ajax in zijn periode nog niet gespeeld kon worden met uitsupporters.

Rotterdam verlaten doet pijn, maar Paauw is nog niet klaar met het politiewerk en ziet een nieuwe uitdaging na negen jaar 010 wel zitten. De hoofdstad is dan toch een eer.

Al met al lijkt het erop dat de zestig jarige politieman geen rustige laatste jaren voor de boeg heeft. Hij verlaat Rotterdam met gepaste trots en staat klaar om criminelen in Amsterdam aan te pakken. Volgens hem hebben ‘de verkeerde toeristen’ het in de hoofdstad voor het zeggen en wordt het tijd om ‘goede Amsterdammers’ en het bestuur weer de baas te laten zijn. De aanpak van zware en georganiseerde criminaliteit staan bovenaan zijn to do list.