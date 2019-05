Nat vooruitzicht Hemelvaartsdag.

De lente zal komende week uit een ander vaatje tappen. Het wordt wisselvallig en volgens de laatste verwachting is op Hemelvaartsdag de kans op buien groot. Veel zon hoeven we niet te verwachten en het kan ook nog eens flink gaan waaien. Met 14 tot 18 graden is het iets kouder dan gemiddeld.

De lente wisselt de laatste tijd sterk met vrij zonnige en warme perioden en dan weer een serie natte of koude dagen. Met deze wisseling is het afwachten welk weer we treffen tijdens de voorjaarsfeestdagen. Het ziet er naar uit dat we tijdens Hemelvaart te maken hebben met de natte en koele variant.

Geen warme dag

Normaal wordt het eind mei 16 graden aan de noordkust en ruim 18 graden in het binnenland. In Limburg zijn warme dagen met 20 graden heel gebruikelijk. Nu schotelen de weermodellen ons iets lagere waarden voor.

Met 14 graden aan de noordwestkust en 16 tot 18 graden in de rest van het land is het iets kouder dan gemiddeld. Daarbij kunnen we ook een vrij krachtige zuidwestenwind verwachten en in de kustgebieden is kans op een harde wind.

Vorig jaar

Vorig jaar was het met Hemelvaart 14 graden aan de kust tot 19 graden in het binnenland. Daarmee was het iets warmer dan normaal, maar Hemelvaart viel toen ook vroeger, namelijk op 10 mei. De dag begon overwegend grijs en er trokken enkele buien over het land. Later brak in het zuidwesten de bewolking en in de middag en avond heeft vooral in het midden en westen de zon 5-6 uur geschenen.

In het noordoosten bleef het grijs. In Vlissingen was het met 7 zonuren het zonnigst. Deze waarde gaan we komende donderdag waarschijnlijk niet halen.