Hoera! Speciale feestdag voor de horeca-branche

Dinsdag is er voor het eerst een Nationale Horecadag. Talloze horecazaken in heel Nederland gooien de deuren open om horecagangers, nieuwsgierigen én potentiële nieuwe medewerkers een kijkje in de keuken te geven. „Wij zien dit als een feestdag voor de horeca, maar dan in een ander jasje.”

„Er zijn heel veel redenen om een Nationale Horecadag te organiseren, maar we doen het toch vooral om het imago te verbeteren”, zegt initiatiefnemer en hotelmanager bij het Victoria Hotel Lennart Maas. „We hebben 40.000 horecazaken in Nederland waar we bijna allemaal komen voor een hapje en een drankje, nu kun je het een keer van de andere kant bekijken.” Tijdens de horecadag kunnen bezoekers bij verschillende restaurants en hotels achter de schermen kijken. Van een abdij tot bij een aantal McDonalds-vestigingen in de omgeving van Zwolle.

Altijd een leeg terras

Ook hotel Sterrenberg in Otterlo doet mee. „De horeca is zó’n leuke branche om in te werken, dat mag echt wel wat meer in de schijnwerpers staan.”, zegt directeur Liset Huisman. „We merken dat er soms best een negatief imago hangt op werken in de horeca. Lange dagen, werken in weekenden en avonden, daardoor sta je soms al direct met 1-0 achter op andere branches.” Huisman ziet de aangepaste werktijden juist als een voordeel: „Ik kan lekker op het terras zitten als iedereen aan het werk is, doordeweeks is er ruimte!”

Bij restaurant ZIN in Roggel, Hellendoorn en Orvelte wordt er pizza gebakken. „En opgegeten”, lacht Mark van den Akker, marketing- en communicatiemedewerker bij De Bruijn Beheer, het bedrijf achter de restaurants. „De filiaalmanager neemt bezoekers mee achter de schermen om te laten zien hoe het werkt. We hebben bijvoorbeeld naast de restaurants ook nog bowlingbanen en een café.” Ze zijn niet de enige die naast rondleidingen ook activiteiten doen: bij verschillende gelegenheden worden workshops gegeven in onder andere koken of cocktails maken. De meest opvallende is toch wel de activiteit in het Pulitzer Hotel in Amsterdam, noemt Maas. „Daar hebben ze een speurtocht georganiseerd. Wanneer doe je dat nou?”

Werkzoekenden juist welkom

In de aanmeldingen voor de dag ziet Maas een grote diversiteit. Van ouders met kinderen die op zoek zijn naar een stage tot drie vrienden die gewoon nieuwsgierig zijn. „Ik kreeg ook een reactie van een vrouw van 61 die op zoek is naar werk, maar niet durft te solliciteren. Nu komt ze naar de horecadag.”

Die groep werkzoekenden, hoopt de organisatie ook aan te spreken. „De branche heeft werk en het UWV heeft mensen op de bank zitten. Daar zitten veel mensen tussen die het kunnen. Hopelijk wordt de sollicitatiedrempel met een dag als deze lager. We moeten ook de kennisdrempel verlagen, daarom werkt er ook een onderwijsinstantie mee. Zijn er mensen? Dan leiden wij ze op.” Maar, benadrukt Maas nog wel even: „Deze dag is toch vooral bedoeld om de horecabranche een keer in het zonnetje te zetten.”