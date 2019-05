Broeikasuitstoot Nederland daalde met twee procent

Nederland heeft afgelopen jaar een stapje gezet in de goede richting als het aankomt op de uitstoot van broeikassen. Dat is in 2018 namelijk met meer dan twee procent afgenomen, zo blijkt uit cijfers van het CBS, samen met RIVM/Emissieregistratie.

Energiebedrijven

Het gaat om een afname van 4,2 miljard CO2-equivalenten, iets dat met name te danken is aan de grote energiebedrijven die hun uitstoot wisten te verlagen. Zij zijn samen goed voor driekwart van de daling. Ook de afname van het aantal melkkoeien leidde tot minder mestproductie en methaanuitstoot.

De afname is een goed teken, maar het is te weinig om de klimaatdoelstellingen te houden. Het doel is om in 2020 een totaaluitstoot te hebben die 25 procent lager ligt dan die van 1990. Echter zitten we met nog twee jaar te gaan 14,5 procent daaronder.

Elfde plaats

Binnen de EU staat Nederland op een elfde plaats als je kijkt naar 'hoe goed' onze uitstoot is. Vooral Oost-Europese landen zoals bijvoorbeeld Bulgarije hebben een veel hogere emissie-intensiteit. Aan de andere kant kan Nederland nog veel leren van bijvoorbeeld Frankrijk, Zweden en Oostenrijk waar bij het produceren van elektriciteit amper nog fossiele brandstoffen worden ingezet. Zweden heeft van alle EU-landen de laagste emissie.

De Nederlandse regering kijkt dan ook streng naar het aan indammen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Er wordt volop gekeken naar hernieuwbare energie alternatieven.