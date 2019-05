Bereid je voor: piek hooikoortsseizoen komt eraan

Onafgebroken kolkt het, supporters zingen en springen en de sfeer dreunt door de muren in de Johan Cruijff ArenA. Dan is het rust en stromen de tribunes leeg, massaal naar de bar in een feestelijke optocht. Om dan je hoofd koel te houden en iedereen snel en vrolijk van een perfect getapt biertje te voorzien: dat is een vak. Een prachtig vak, dat helden nodig heeft. Die horecahelden zoekt Hospitality Heroes; een uitzendbureau voor kwalititeitshorecapersoneel. En als ze gevonden zijn, begint de training. Van gastvrijheidstrainingen tot taptrainingen. Er is genoeg kans tot ontwikkeling.

Van ArenA tot Rijksmuseum

Hospitality Heroes biedt niet alleen meer kennis van zaken, maar ook afwisseling. In collega’s én in werkplekken. Vanavond nog horecaheld in de Johan Cruiijff ArenA, morgen in het Rijksmuseum, bij de Harbour Club, of in het Postillion Hotel. Stuk voor stuk prachtlocaties die zoeken naar kwaliteit. Kwaliteit die beloond wordt, met een goed salaris en volop flexibiliteit in het bepalen van eigen uren.