Vliegtuig stort op huis, zes doden

Nederlanders staan misschien bekend als een gierig volkje, in het buitenland weten ze toch aardig wat geld uit te geven. De meivakantie staat voor de deur en een groot creditcardbedrijf deed onderzoek naar de creditcarduitgaven van Nederlanders in New York, Londen, Parijs, Barcelona en Dubai. Als we op vakantie zijn laten we het geld flink rollen. Benieuwd in welke stad we onze spaarcenten het liefste doneren?

Goedkopere merken in het buitenland

Onze economie zit in de lift en dat zie je terug in ons uitgavenpatroon. Het zal je misschien niet verbazen dat New York dé stad is waar we het meeste geld uitgeven. Zo’n 40,7 miljoen euro in de afgelopen vier jaar, dit blijkt uit onderzoek van International Card Services. Dat geld komt terecht bij Louis Vuitton, Tiffany & Co en Microsoft.