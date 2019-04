Tips voor een natte Koningsdag

Als het aan de PvdA ligt, gaan techgiganten als Amazon, Netflix, Spotify, Uber en Google straks belasting betalen over de winst die ze in Nederland genereren. In de Europese Unie werd er al eerder gesproken over een dergelijk voorstel, dat het niet haalde in Brussel. Nu wil de partij zelf aan de slag met een ‘digitaks’. Vijf vragen en antwoorden.

Wat was het voorstel?

Vorig jaar introduceerde de EU een voorstel om belasting te heffen op de winst van grote techbedrijven. Deze veelal Amerikaanse bedrijven genereren omzet in Europa, waar in Europa geen belasting over wordt betaald. Heel zwart-wit gezien gaat de 9,99 euro die je aan Spotify of Netflix betaalt dus rechtstreeks naar Amerika - of het land waar ze gevestigd zijn.