Sjors en Lieke: ‘We zijn niet verwend en lui’

Een verwend stel dat zonder eigen geld naar Bali verhuist en vervolgens niet wil werken. „In dat hokje hebben de makers van Ik Vertrek ons geplaatst”, zeggen Sjors en Lieke. Tot grote teleurstelling van beiden. „Er klopt helemaal niks van.”

Sjors en Lieke mochten de uitzending Ik Vertrek van tevoren niet zien. „Dat is nu eenmaal het beleid, dus daar gingen we mee akkoord”, vertelt Sjors aan de telefoon vanuit Bali. Maar toen ze de uitzending om drie uur ’s nachts Indonesische tijd bekeken, zagen ze dat de makers hen anders hebben neergezet dan ze zijn. „Vooral de laatste twintig minuten zijn compleet uit zijn verband getrokken.”

Nieuwsgierig

In oktober 2017 vertrekken Sjors en Lieke voor de eerste keer naar Bali. Sjors laat zijn eigen surfscholen in Zandvoort achter zich en gaat op Bali aan de slag op een surfschool. Lieke gaat mee omdat ze haar eigen kledinglijn wil starten. „Toen we daar waren, zagen we dat je overal grond kon huren”, zegt Lieke. „Een eigen yoga-retreat starten leek ons geweldig. Uit nieuwsgierigheid gingen we daarom met een makelaar een rondje maken op de scooter. Bij het tiende stuk land werden we verliefd. Dat hebben we gekocht.”

De twee hadden al veel gespaard, maar gingen terug naar Nederland om geld te besparen en nog meer te sparen, om zo een yoga-retrait te kunnen realiseren. Bij thuiskomst besloten ze zich ook op te geven voor het programma. „We stuurden een mailtje over onze plannen en zetten erbij dat het vast een typisch Ik Vertrek-verhaal zou zijn: een jong stel dat vertrekt naar Azië. Dat klopte, binnen twee dagen hadden we reactie.”

Eén vaasje

Ondertussen werkten ze hard door om te sparen. „In totaal hebben we 60.000 euro eigen geld ingelegd”, zegt Sjors. „Dat is niet terug te zien in de uitzending. Het lijkt alsof we bijna alles hebben geleend van de ouders van Lieke.”

Maar vooral Lieke is verkeerd neergezet, vinden ze. „Je ziet mij een keer een bloem in een vaasje zetten”, zegt ze lachend. „Terwijl ik voor alle styling heb gezorgd en een groot deel heb geschilderd. En ook wat betreft de architectuur hebben we alles zelf uitgedacht.”

De yoga-retraite van Lieke en Sjors op Bali.

De twee begrijpen de negatieve reacties van de kijkers wel. „Zo zouden we zelf ook denken als we dit zouden zien”, zegt Lieke. Ze vinden de negatieve reacties ook niet het ergst. „We zijn teleurgesteld in het programma. Hoe we zijn neergezet klopt gewoon niet. Neem de scène waarbij Sjors wordt gevraagd hoe hij de afgelopen periode heeft ervaren. Hij zegt dat het af en toe best lastig is geweest om rond te komen. Ondertussen zie je mij bij de pedicure zitten, dat is betaald door het programma. Vervolgens lijkt het alsof ik iedere week bij de pedicure zit.”

Niet verwacht

Na de uitzending van zaterdagavond overheerste bij beiden verdriet en teleurstelling. „We hebben jaren keihard gewerkt. Je wilt dat dat wordt bevestigd”, zegt Lieke. „We hebben verder geen reacties gelezen en zijn gaan slapen. De volgende dag zagen we dat de meningen op social media behoorlijk heftig waren. We hebben het productieteam van Ik Vertrek gebeld en gezegd dat we niet hadden verwacht dat we zo zouden worden neergezet. De regisseur gaf toe dat ze niet had gedacht dat de reacties zo heftig zouden zijn en zei dat ze ging kijken wat ze voor ons zou kunnen doen. Denk aan verklaring waarin ze toegeven dat ze inderdaad verkeerd hebben geframet. Maar tot op heden hebben we niks meer van Ik Vertrek gehoord.”

De twee zijn inmiddels overladen met reacties van kijkers en oud-deelnemers van het programma, die hen een hart onder de riem steken. „Zelf staan we er ook weer positief in en gaan we er weer vol gas voor”, zegt Lieke. Voor mensen die ook mee willen doen hebben ze nog wel een tip. „Zorg ervoor dat je sterk in je schoenen staat.”

‘Vervelend’

AVROTROS laat weten dat ze het vervelend vinden dat Sjors en Lieke zich niet herkennen in de aflevering. „Maar we hebben er geen baad om hen anders neer te zetten dan ze zijn”, zegt woordvoerder Susanne van der Klugt. Verder in details treden wil de omroep niet.