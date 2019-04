Pasen: wat is het en wat valt er te doen?

De zon breekt door, we hebben een lang weekend voor de boeg en de meivakantie in het verschiet. Gezellige tijden dus, totdat je thuiskomt en de tv weg is natuurlijk. „Post op de grond was de number one giveaway tijdens vakanties. Dan belden we aan, werd er niet opengedaan en probeerden we binnen te komen.”

Rond half één ’s nachts gingen ze de deur uit. Zwarte kleding aan en naar een dorp. De auto parkeren en gewoon lopen tot er een geschikt huis werd ge- spot om in te breken. Inmiddels heeft hij zijn leven gebeterd en geeft hij zelfs voorlichting over inbraakpreventie. Mikel Dees (42) weet nog wel goed hoe het ging vroeger. Met een man of vier op pad, op zoek naar schuren, garages of tuindeuren die open stonden.

Sleutel pakken