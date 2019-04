Ook Poetin wil helpen bij herstel Notre-Dame

De Russische president Vladimir Poetin heeft na de verwoestende brand in de Notre-Dame, Frankrijk hulp aangeboden van Russische experts bij de wederopbouw. „Hij stelde voor de beste specialisten naar Frankrijk te sturen. Die hebben grote ervaring in het restaureren van cultureel werelderfgoed", zei het Kremlin dinsdag in Moskou.

Onschatbare waarde

De kathedraal is van onschatbare culturele waarde voor Europa en de wereld, zei de Russische president in een brief aan zijn Franse collega Emmanuel Macron. „Het ongeluk dat deze nacht gebeurde doet ook pijn in de harten van de Russen." De brand brak maandagavond uit in de wereldberoemde kathedraal in het hart van Parijs.

Ook Duitsland wil Frankrijk ondersteunen bij de wederopbouw. De Franse president Emmanuel Macron riep op tot hulp tot ver buiten Frankrijk, twitterde minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas. „Duitsland is daartoe in nauwe vriendschap bereid", zegt de SPD-politicus. „We zijn verenigd in rouw. De Notre-Dame is cultureel erfgoed van de mensheid en symbool voor Europa."

Steun vanuit de EU

Donald Tusk, EU-President, roept de 28 EU-lidstaten op te helpen bij de wederopbouw van de Notre Dame. „Dit gaat om meer dan materiële hulp”, zei hij in het Europees Parlement in Straatsburg. Frankrijk kan het financieel wel zelf aan, maar steun uit de hoofdsteden Europa zou een gebaar van solidariteit zijn, zei hij. „De EU is door meer verbonden dan door verdragen.”

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, zei dat Frankrijk ‘zwaar getroffen’ is. „Dit is een vreselijke dag voor allen die van Frankrijk en Parijs houden. We zijn allemaal een beetje weduwe geworden.”

Nog geen overzicht van de schade

Verschillende Europarlementariërs stonden stil bij de brand in de beroemde kathedraal in Parijs, zeiden geschokt te zijn en betuigden hun steun.

De aartsbisschop van Parijs, Michel Aupetit heeft nog geen overzicht van de schade. De voor rooms-katholieken uiterst waardevolle relikwieën zoals de beroemde doornenkroon van Jezus en het gewaad van de heilig verklaarde Franse koning Lodewijk IX, 'Saint Louis' (1226-1270) zijn gered.

Oorzaak onbekend

De autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van brand. Ze gaan er vooralsnog niet van uit dat er van opzet sprake is. Mogelijk heeft de brand te maken met restauratiewerk dat werd uitgevoerd. Maar de architect die is belast met dat werk, Philippe Villeneuve, zei verbijsterd te zijn. Hij heeft geen idee wat er is gebeurd en beklemtoonde dat er niemand aan het werk was op het moment dat de brand maandagavond uitbrak.