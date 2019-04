Koningshuis steeds minder populair onder jongeren.

De steun voor de monarchie (ofwel, het koningshuis) onder jongeren is afgenomen. Dat blijkt onderzoek van Ipsos, in opdracht van de NOS.

Flinke daling: de cijfers

In 2007 was zeventig procent van de ondervraagden tussen de 18 en 34 jaar enthousiast over het koningshuis, vorig jaar (2018) ging dat nog om 55 procent. Ook bij de rest van de bevolking neemt de populariteit van de monarchie af, maar onder jongeren blijft deze daling het grootst.

In 2007 sprak 77 procent van de ondervraagden tussen de 34 en 55 jaar zijn steun uit voor de monarchie - vorig jaar was dat 68 procent. Ouderen zijn nog altijd enthousiast over het koningshuis - zo'n tachtig procent van deze doelgroep staat nog achter de monarchie.

Vanwaar de desinteresse?

De NOS deed een rondvraag in Amersfoort om te achterhalen waar deze desinteresse onder jongeren precies vandaan komt. Mogelijk door het vele gemopper over de uitkeringen van Willem-Alexander, Máxima en Beatrix. Dit gaat namelijk om een totaalbedrag van 8,4 miljoen euro in 2019.

Men noemt het koningshuis daarbij „oudbollig" en „ouderwets". Ook is er kritiek op de troonopvolging: als iets generatie op generatie wordt overgedragen, zegt dat niets over de bekwaamheid.

Nog wel fan van Willem-Alexander en Máxima

Ondanks dat de monarchie niet meer zo populair is onder jongeren, krijgen onze koning en koningin wel een hoog rapportcijfer, blijkt uit hetzelfde onderzoek. Zo krijgt Willem-Alexander al jaren een 7,5, en Máxima een mooie acht.