Koningsdag tien graden kouder dan Pasen

Ben je al helemaal in de zomerse sferen? Juich dan niet te hard, het wordt namelijk een flink stuk kouder. En net op Koningsdag zijn de weergoden ons niet goedgezind.

Het weer is deze Paasdagen heerlijk (met plaatselijke temperaturen van 25 tot 27 graden Celsius), maar dat is niet van lange duur. Het wordt met Koningsdag zo'n 14 tot 16 graden. Daarmee is het zo'n tien graden kouder dan Tweede Paasdag. Maar, baal niet te hard: voor de tijd van het jaar zijn het wel hele normale temperaturen, meldt Weeronline.

April doet wat-ie wil

April doet wat-ie wil, daarom kunnen we op Koningsdag qua weer van alles verwachten. Het weerbeeld bestaat uit een mix van stapelwolken en zonnige perioden. Verspreid over het land zullen enkele buien ontstaan, dus het verloop van Koningsdag kan per plaats sterk verschillen. Er staat een matige en aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind.