Kabinet maakt plan tegen buitenlandse inmenging

Het had de nodige poten in aarde, maar morgen is het moment daar: de markante kat Heinz verschijnt op het witte doek. De hoofdrollen zijn weggelegd voor Ilse Warringa (Juf Ank in De Luizenmoeder) en komiek Ruben van der Meer. Het is een tegendraadse animatiefilm geworden die juist niet op kinderen mikt, maar toch een voorbeeldfunctie moet krijgen in Nederland.

Heinz is een creatie van cartoonisten Eddie de Jong en René Windig. Lezers van Metro zijn allicht bekend met de nukkige Amsterdamse kater, zijn strips stonden van 2010 tot 2011 bij ons in de krant. Vandaag verschijnt Heinz eindelijk in de bioscoop, maar wie is Heinz eigenlijk?