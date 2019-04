Duurste begraafplaats bevindt zich in Groningen

Het gemiddelde bedrag dat nabestaanden kwijt zijn voor een crematie in Nederland is 747 euro. Maar de kosten verschillen per regio. In de provincies Utrecht, Limburg en Zeeland zijn deze gemiddeld het laagst, terwijl in Drenthe, Flevoland en Gelderland juist relatief hoge bedragen worden gevraagd. Het prijsverschil tussen de duurste (985 euro) en goedkoopste crematie (406 euro) is 579 euro.

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van uitvaartonderneming Monuta naar de hoogte van grafkosten. Dit jaar onderzocht Monuta voor het eerst ook kosten die crematoria in rekening brengen. Monuta onderzocht 1684 begraafplaatsen en 85 crematoria.

Duurste begraafplaats

De duurste begraafplaats bevindt zich, net als vorig jaar, in Groningen. Op begraafplaats Esserveld kost een graf met een looptijd van dertig jaar 7308 euro. In het Overijsselse Losser kost een graf met een looptijd van twintig jaar 733 euro. Gemiddeld kost een graf in Nederland 3094 euro, 2 procent meer dan een jaar eerder.

Vorig jaar koos 65 procent van de nabestaanden voor een crematie van hun dierbare. De kosten voor een crematie liggen lager dan voor een graf, omdat bij crematie slechts eenmalige kosten betaald worden.