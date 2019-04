'De menstruatiecup moet in het basispakket'

Als het aan Janneke, Lotte, Lisa en Anna ligt, wordt de menstruatiecup binnenkort vergoed in het basispakket. Om de Tweede Kamer daarvan te overtuigen, zijn ze een petitie gestart. „Het wordt tijd om het taboe rondom menstruatie te doorbreken.”

Vergoed

De menstruatiecup is een klein bekertje dat vrouwen in hun vagina kunnen inbrengen om het bloed op te vangen. Het bekertje is gemaakt van siliconen of rubber, zuigt vacuüm en kan twaalf uur mee. Het is tegelijkertijd op de markt gebracht als de tampon, maar minder populair dan maandverband en de tampon. En daar moet verandering in komen, vinden Janneke Wijman (20), Lotte Geukes (20), Lisa Janssen (21) en Anna Herter (24). Sterker nog: ze willen dat de cup wordt vergoed in het basispakket.

Momenteel volgen de vier een gezamenlijk vak op de Universiteit van Amsterdam. „Vorige week hadden we het tijdens een college over de Women’s March in Engeland, waar vrouwen streden voor gratis menstruatieproducten”, zegt politicologiestudent Wijman. „Al snel kregen we het over de vraag waarom er in Nederland zo weinig over ongesteldheid wordt gesproken. We gingen meer research doen en ontdekten dat er een serieus probleem is.”

Belasting op vrouw zijn

Allereerst heerst er een enorm taboe op ongesteldheid, vult medestudent Janssen aan. „Het is te gek voor woorden dat vrouwen in het bijzijn van mannen fluisterend aan een collega vragen of ze misschien maandverband of een tampon hebben. Of dat meisjes het eigenlijk niet met hun vader over ongesteldheid hebben.”

Janneke, Anna, Lotte en Lisa vinden dat de menstruatiecup in het basispakket hoort. Foto: Metro.

Door het taboe, zegt filosofiestudent Herter, durven vrouwen die eigenlijk geen menstruatieproducten kunnen betalen, daar vaak niet over te praten. „Dat vinden we kwalijk, want de meeste vrouwen worden iedere maand ongesteld. Je moet daarvoor betalen, dus het is een soort belasting op het vrouw zijn. Terwijl niet iedereen het kán betalen. Dat wringt.”

Goedkoper en milieubewuster

Voor iedere vrouw een menstruatiecup is volgens hen daarom de oplossing. „Vrouwen betalen zo’n 1.800 euro in hun leven aan maandverband en tampons. Bij een cup zou dat zo’n 225 euro zijn”, zegt Geukes. De aanschaf van een cup is wat duurder – tussen de 20 en 30 euro – maar doordat je er zo’n vijf jaar mee kunt, is het uiteindelijk goedkoper. „En daarnaast is het ook veel milieubewuster.”

Zelf zijn ze bijna allemaal om. „Als je één keer gewend bent, wil je niet meer anders”, zegt Janssen. Alleen Herter gebruikt hem nog niet, maar heeft ‘m inmiddels besteld. Om hun heen zien de studenten ook dat steeds meer vrouwen overgaan op de cup. „Vooral bij jonge vrouwen is het een trend. We merken dat oudere vrouwen niet altijd weten wat het is. Toen ik over onze petitie vertelde, dacht iemand dat het ging om anticonceptie.”

Introductie

De studenten pleiten niet voor een algemene menstruatievergoeding. Dat is minder haalbaar, vinden ze. „Bovendien kunnen mensen dan ook iets anders met het geld doen”, denkt Geukes. „Als je mensen een cup geeft, is het een makkelijk middel om ‘m te introduceren. Nu durven mensen er misschien niet altijd in te investeren, omdat ze het product niet kennen.”

Uitgerekend wat het Hugo de Jonge (minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gaat kosten, hebben ze ook al. „Ongeveer 0,02 procent van het zorgbudget”, weet Herter. „Het ministerie kan ‘m waarschijnlijk goedkoper inkopen.” Ruim 2.300 mensen hebben de petitie op woensdagmiddag ondertekend. „Nog zo’n 37.700 en hij wordt behandeld in de Tweede Kamer.”

De vier hopen uiteindelijk dat iedere vrouw zo’n cup op de mat krijgt, maar met alle media-aandacht zijn ze ook al heel blij. Voor dit interviewtje kregen ze vrij van hun docent. „Het was dezelfde docent als waar we het ook hadden over de Women’s March. Hij is trots en hoopt dat het ons lukt.”