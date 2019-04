Confrontatie gele hesjes en politie in Toulouse

Vrijwel wekelijks protesteren de gele hesjes in Frankrijk, zo ook deze week. Deze keer was het raak in Toulouse, waar de gele hesjes en de politie ook nog eens slaags raakten met elkaar. De Franse politie geeft aan dat er meerdere mensen zijn opgepakt, maar ze geven geen precieze aantallen.

Traangas

Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken schatte dat er in heel Frankrijk in totaal 31.000 demonstranten, gele hesjes dus, op de been waren. In Toulouse ontstond er een confrontatie tussen de politie en 3500 demonstranten, waarna de politie traangas heeft gebruikt. De demonstranten staken een geparkeerde trailer in brand.

Verbod op maskers

Deze protesten waren ook gericht tegen een nieuwe wet, die de politie meer bevoegdheden geeft in de buurt van demonstraties. Zo zit er een verbod op het dragen van maskers in de wet. Eenieder die zonder legitieme reden zijn of haar gezicht bedekt riskeert een gevangenisstraf van maximaal een jaar.

Afnemende aantallen

In de begindagen van de gele hesjes waren er soms tot wel 250.000 mensen op de been, maar dat aantal neemt sterk af. Aanvankelijk waren ze vooral boos over geplande verhogingen van de benzineaccijns, nu bevalt het gehele hervormingsbeleid van de regering van president Emmanuel Macron de gele hesjes niet.