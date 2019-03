Wat kun je vrijdag doen met schoolgaande kinderen?

Vrijdag leggen basisschoolleraren door het hele land het werk neer. Het aantal basisscholen dat gesloten blijft vanwege de landelijke onderwijsstaking groeit nog steeds. Volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) staat de teller inmiddels op ruim 2300 scholen. Grote kans dat je dus een andere oplossing moet verzinnen. Maar wat kun je vrijdag doen met je schoolgaande kroost?

Genoeg te doen

Door het hele land worden verschillende activiteiten georganiseerd. Zo kunnen kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud vrijdag mét begeleider gratis naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, passen een aantal zwembaden en verenigingen hun programma aan om de kinderen op te vangen en wordt er in de stadsschouwburg in Groningen een speciaal programma voor kinderen aangeboden.

Hoewel er dus genoeg te doen is, is het wel vervelend dat de kinderen een dag school, en daarmee een dag onderwijs missen. Nu blijkt dat dat niet nodig is. Squla, het grootste digitale klaslokaal van Nederland, organiseert namelijk een dag waarbij kinderen vanuit huis of op het squla-hoofdkantoor, de hele dag door kunnen oefenen met alle schoolvakken. Ook worden er speciale online activiteiten georganiseerd, zoals de stakingschallenge met leuke uitdagingen die kinderen thuis kunnen doen.

Dalende prestaties

Terwijl de leerkrachten massaal naar het Malieveld in Den Haag trekken om te protesteren tegen een lagere werkdruk, afschaffing van de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs en betere carrièreperspectieven, biedt het platform de kinderen de mogelijkheid om door te leren. „Door al deze uitdagingen staat de continuïteit van het onderwijs onder druk", zegt Serge Bueters, CEO van Squla. „Er is een enorm lerarentekort en we doen het in internationaal opzicht gemiddeld; de prestaties van leerlingen gaan al jaren achteruit.”

Ook de onderwijsinspectie constateerde het afgelopen jaar de dalende prestaties van de basisschoolleerlingen. „Leerkrachten zijn enorm belangrijk voor de toekomst van onze kinderen. Investeren in onderwijs is investeren in onze toekomst. Daarom steunen wij deze actie van de leerkrachten.”

Malieveld

Docenten, schoolleiders en ander onderwijzend personeel houden sinds maandag een actieweek op basis- en middelbare scholen, roc’s, hogescholen en universiteiten. Die eindigt vrijdag met een demonstratie op het Haagse Malieveld voor meer investeringen in het onderwijs, onder meer om het lerarentekort tegen te gaan. Hoeveel mensen meedoen aan de demonstratie op het Malieveld is nog onbekend. De voorspellingen voor noodweer vrijdag helpen volgens een woordvoerster van de AOb in ieder geval niet mee.