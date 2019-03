Trump: Vertrouwen in een deal met China

De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China is er een die de gemoederen in de wereldeconomie al een tijdje bezighoudt. Toch heeft de Amerikaanse president Donald Trump er nog altijd vertrouwen in dat er een verdrag komt.

„Ik heb er alle vertrouwen in, maar als we geen goede deal kunnen maken voor de VS, sluiten we geen overeenkomst", zo meldde hij vrijdag tijdens een perspraatje.

Niet gehoord

China lijkt over de onderhandelingen sterke twijfels te hebben. President Xi Jinping zou zelfs niet meer op 27 maart om de tafel willen met Trump. „Dat heb ik niet gehoord", zo reageerde Trump. „Ik denk dat we het goed doen. We doen het in beide gevallen goed, met of zonder deal."

De handelsoorlog tussen beide landen heeft de nodige gevolg. Zo liet de Chinese export afgelopen februari de grootste daling in drie jaar tijd zien. Dit terwijl er ook al in de twee maanden ervoor een afname was.