Rus probeert levende orang-oetan te smokkelen

Dat mensen hele vreemde dingen mee kunnen nemen van vakantie, blijkt uit een bericht vanuit een luchthaven uit Bali. Een Russische passagier werd daar betrapt op het proberen te vervoeren van een levende orang-oetan.

Veel moeite om de aap te verbergen heeft de Rus niet gedaan: de aap was verdoofd door middel van allergie-medicijnen en zat gewoon een reiskoffer, aldus de politie. De Rus, die 27 jaar oud is, wilde het vliegveld in alle rust met 'zijn' aap verlaten.

De Rus had het 2-jarige beest van een vriend cadeau gekregen. Die gaf maar liefst 3000 dollar uit op een markt in Java voor het bijzondere cadeau. De vriend vloog eerder terug en overtuigde de Rus om het beest mee te nemen naar Rusland. De Rus had, naast de aap, ook babyvoeding in zijn bagage, zodat hij het beest kon voeden.

Vijf jaar celstraf

De Rus kan een celstraf van vijf jaar krijgen voor het proberen te smokkelen van de aap. De orang-oetang is een bedreigde diersoort. Op onder andere de De Telegraaf zijn foto's van de op een haar na-gesmokkelde orang-oetan te bekijken.