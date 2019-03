Het opwarmen van de aarde en vooral het bijbehorende smelten van de poolkappen lijkt in het afgelopen jaar in ieder geval een rem te zijn opgelegd. Voor het eerst in jaren was er geen diepterecord.

Het maximaal oppervlak van het poolijs wordt iedereen jaar gemeten (berekend) en dit jaar kwam de teller aan het eind van de winter (13 maart) op 14,78 vierkante kilometer en dat is meer dan de 14,48 miljoen vierkante kilometer van afgelopen jaar, zo meldt de wetenschappelijke website Scientias.

Twintig keer Nederland

Dat de stijging er is, betekent overigens nog lang niet alles. De hoeveelheid poolijs is nog altijd een stuk minder dan bijvoorbeeld gedurende de periode 1980 tot 2001. Toen lag er zo'n nog 860.000 vierkante kilometer meer. Dat is zo'n twintig keer Nederland.

In de geschiedenis (sinds het gemeten wordt) zijn er slechts zes jaren geweest, waarin het peil van het poolijs lager lag dan dit jaar. Bovendien zegt het niet per se dat het ijs aan het herstellen is.

Seizoensijs

Zo is er op de Noordpool minder permanent ijs, maar meer seizoensijs dat snel erbijkomt, maar ook snel verdwijnt. „Omdat dit jongere ijs dunner is en in de winter sneller groeit, reageert het beter op het weer”, aldus onderzoeker Ron Kwok uit. „Hierdoor zal de variabiliteit hoger zijn.”

„Hoewel dit jaar geen historisch dieptepunt was, wijst de maximale omvang nog steeds op een aanhoudende daling van het winterijs”, vertelt onderzoeker Melinda Webster. „De temperaturen in het Noordpoolgebied waren iets hoger dan gemiddeld en we zagen veel verlies van ijs in de Beringzee. Maar niets was deze winter zo extreem of dramatisch vergeleken met de afgelopen jaren.”