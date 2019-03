Bijzondere vondst: magneetvisser vindt kalasjnikov

In de Amsterdamse grachten is veel oud ijzer te vinden. Denk aan fietsen of scooteronderdelen. Maar zaterdag had een magneetvisser een wel heel bijzondere vondst: een kalasjikov.

Bij de Ezelsbrug in Amsterdam werd het wapen gevonden. „Wow, hij heeft gewoon een AK-47 omhoog gehaald, hoorde ik iemand naast me zeggen", aldus magneetvisser Bart tegenover RTL Nieuws. „Het is wel erg bijzonder, maar ik ben blij dat het wapen is opgeruimd."

Politie

Een passant belde de politie, die vervolgens binnen een paar minuten ter plaatse waren. Omdat het zo'n bijzondere vondst was, werd het gebied dan ook enige tijd afgezet.

De politie onderzoekt nog of het wapen daadwerkelijk echt is. „Het zou mooi zijn als we de politie hebben geholpen door deze vondst", aldus de magneetvisser.