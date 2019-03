De bestuurder van een vrachtwagen die in april vorig jaar een ongeval in Canada veroorzaakte, waarbij zestien inzittenden omkwamen en tien anderen gewond raakten, is vrijdag veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf. Dat melden Canadese media. In de bus zaten onder andere leden van een jeugdijshockeyteam.

De 30-jarige chauffeur verklaarde schuldig te zijn aan 29 aanklachten voor het roekeloos besturen van een motorvoertuig met de dood of letsel tot gevolg. De aanklager had 10 jaar cel geëist, maar de straf is dus lager uitgevallen.

De bus met 28 passagiers aan boord kwam een jaar geleden in botsing met de vrachtwagen bij de plaats Tisdale in centraal Canada. Het Humboldt Broncos hockeyteam was op weg naar een play-offwedstrijd voor de crash afgelopen april, waarbij spelers, personeel, een radio-omroeper en de buschauffeur om het leven kwamen. De spelers van het team waren tussen de 18 en 21 jaar.