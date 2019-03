50-jarig jubileum Pinkpop wordt greatest hits editie

Pinkpop biedt op de jubileumeditie voor elk wat wils. Van The Cure tot Armin van Buuren en van Krezip tot Mumford & Sons. Op het affiche weinig hiphop, wel veel oudgedienden die eerder legendarische shows gaven in Landgraaf.

Buiten in de regen in de rij voor de perspresentatie van Pinkpop. Er wisselen wat Snack A Jacks van hand, eenmaal binnen worden roze donuts uitgedeeld. Je weet dat een festival groot is als zelfs de aankondiging ervan een evenement op zich is geworden. Al jaren is de perspresentatie in Paradiso vaste prik, ook dit jaar weer gepresenteerd door Eric Corton. Die blies in januari zelf overigens ook 50 kaartjes uit en is daarmee net zo oud als Pinkpop.

Limited edition

Om het festival te eren gaat PostNL een Pinkpop Postzegel drukken. De Koninklijke Nederlandse munt doet letterlijk een duit in het zakje door een Pinkpop Penning uit te geven en Jan Smeets mag straks in Landgraaf zelf ceremonieel de eerste slaan. In totaal worden hier 6.000 stuks van gemaakt. Een limited edition verzamelstuk dus, vanaf 16 maart bij je festivalticket te bestellen via Ticketmaster of via de sites van Pinkpop en de Koninklijke Nederlandse Munt.

Het gaat tijdens de presentatie natuurlijk over het festival, maar tijdens de middag horen we de naam van Jan Smeets mogelijk nog vaker dan die van Pinkpop zelf. De markante festivaldirecteur wordt uitvoerig in het zonnetje gezet rond deze jubileumeditie. Op 11 maart kreeg hij nog de Gouden Harp uitgereikt voor zijn inzet voor de Nederlandse muziekindustrie. Met name in de filmpjes tussen de aankondigingen door wordt hij regelmatig op de hak genomen.

Krezip

„Look at us now, we will make it through somehow”, zingt Jacqueline Govaert. Het is tien jaar geleden dat zij met haar band Krezip op Pinkpop stond, daarna stopten zij ermee. Speciaal voor deze jubileumeditie komt Krezip nu weer bij elkaar. Wat Govaert zingt sluit mooi aan bij Pinkpop. Na al die jaren nog steeds het grootste popfestival van Nederland, dat zegt wat in het volle festivallandschap van nu.

Om dat te vieren haalt de organisatie flink wat artiesten terug die in het verleden legendarische shows hebben gegeven in Landgraaf. Onder meer headliners Fleetwood Mac, Mumford & Sons en The Cure, maar ook Lenny Kravitz, Anouk, Jamiroquai en Golden Earring kunnen we verwachten.

Uitloop voor Armin

Het festival vindt plaats van zaterdag 8 tot en met maandag 11 juni. Er is dit jaar wat aan de begin- en eindtijden gesleuteld. Op zaterdag begint het festival vroeger dan normaal, al om 13.30 beginnen de eerste bands. De camping wordt dit keer dan ook al op vrijdag geopend. Armin van Buuren is afsluiter op zondag, voor hem heeft de gemeente de eindtijd eenmalig naar 01.30 uur opgerekt.

Overigens gaf Jan Smeets aan dat dit voorlopig de laatste editie is tijdens Pinksteren, dit in verband met tourschema’s van internationale artiesten. Te veel bands zijn rond Pinksteren nog in de Verenigde Staten. Het komende decennium kunnen wij het festival later in het jaar verwachten.

Kaarten voor Pinkpop gaan zaterdag om 10.00 uur in de verkoop.

Het volledige programma

Zaterdag 8 juni

Mumford & Sons, Jamiroquai, Anouk, George Ezra, Bazart, Elbow, Jacob Banks, Cage the Elephant, Golden Earring, Syml, San Holo, Halestorm, Davina Michelle, Yungblud, Mt. Atlas, Leafs, Jacin Trail, Hippo Campus, Badflower, Grace Carter, Soham De

Zondag 9 juni

The Cure, Lenny Kravitz, Armin van Buuren, Krezip, The Kooks, Kraantje Pappie, Die Antwoord, J Balvin, Rowwen Heze, White Lies, Mark Ronson, Miles Kane, Jack Savoretti, Blood Red Shoes, Izzy Bizu, Barns Courtney, Confidence Man, AU/RA, Nana Adjoa (solo)

Maandag 10 juni

Fleetwood Mac, Bastille, Slash ft. Miles Kennedy & The Conspirators, The 1975, Jett Rebel, Major Lazer, Dropkick Murphys, Tenacious D, Bring Me The Horizon, The BossHoss, Michael Kiwanuka, First Aid Kit, The Pretenders, Sam Fender, Indian Askin, The Marcus King Band, Palaye Royale, Coely, Coldrain, David Keenan