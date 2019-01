Man schiet op fastfoodketen vanwege te weinig saus

Je hebt hangry en je hebt écht hangry: de man uit het volgende verhaal valt duidelijk in de laatste categorie.

In het Amerikaanse Oklahoma was een man zo woest over het feit dat hij de 31e niet genoeg taco saus op zijn taco had gehad en besloot een bezoekje te brengen aan een filiaal van Taco Bell op 1 januari. De man was niet van de goede voornemens en alles rustig uitpraten, maar begon direct toen hij aan kwam bij de vestiging te schreeuwen tegen een medewerker.

Erg overstuur

Om zijn woede kracht bij te zetten vuurde hij ten minste één kogel door het raam, aldus KFOR local news station. „De man was aan het klagen dat hij niet genoeg saus had gehad, of helemaal geen tacosaus en was heel erg overstuur", vertelt sergeant Gary Knight. „Nadat hij zijn automatische wapen had getrokken en door het raam had geschoten ging hij het gebouw binnen, maar hij verliet het restaurant nog voordat de politie arriveerde."

Tot op heden is er nog niemand gearresteerd voor het incident. Volgens Knight rende de medewerkers van de fastfoodketen naar de achterkant van de zaak en sloten ze zichzelf op in de toiletten. „Hij was blijkbaar weggegaan. Het is onduidelijk wat hij nou precies gedaan heeft toen hij in de zaak was en de medewerkers aan het schuilen waren."

Er zijn geen medewerkers gewond geraakt. „Elke keer dat er mensen in een zaak zijn en een persoon besluit om, voor welke reden dan ook, te schieten in die zaak zorgt dat voor een erg gevaarlijke situatie en we zijn extreem gelukkig dat er niemand gewond is geraakt."