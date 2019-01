Babysitter geeft vermoorde baby terug aan moeder

Een babyzitter uit Wisconsin moet voor de rechter verschijnen en wordt aangeklaagd voor moord omdat een baby die zij onder haar hoede had is gestorven aan diverse schedelbreuken. Vervolgens probeerde de vrouw de dood van de baby te verbloemen door te doen alsof hij sliep toen ze hem teruggaf aan zijn moeder.

Reanimeren

De vrouw verborg de dood van het jongetje op 18 oktober 2018 door hem in een dik skipak en met een muts over zijn ogen in een autostoeltje te binden en hem zo terug te geven aan de moeder. De moeder heeft aan de politie verklaard dat zij geloofde dat haar zoontje sliep; ze nam hem mee naar een wasserette. Daar ontdekte ze dat hij niet ademde en toen ze hem aanraakte om de baby uit de autostoel te halen voelde ze dat haar zoontje koud was. Ze probeerde haar kind te reanimeren terwijl haar zus, die mee was, het alarmnummer belde.

De oppas, Marissa T. is opgepakt en zit sinds oktober in hechtenis. Ze moet 500.000 dollar betalen om op borgtocht vrijgelaten te worden. Het is niet duidelijk of T. heeft toegegeven dat ze de baby iets heeft aangedaan of dat ze ontkent.

Berichtje

De moeder van het jongetje heeft wel verklaard dat T. twee uur nadat ze haar kind had afgegeven een berichtje naar haar stuurde, waarin ze haar vertelde dat ze in het lokale nieuws vermeld stond als verdachte in een andere zaak van kindermishandeling. T. vertelde de moeder dat ze als gevolg daarvan eigenlijk niet in contact mocht komen met kinderen en vroeg de moeder om niemand te vertellen dat ze zorgde voor haar babyzoontje en een ander kindje.

T. heeft volgens de autoriteiten toegegeven dat de baby bij haar is overleden en dat ze niet gevoeld heeft of hij nog een polsslag had, ze niet om hulp heeft gevraagd en zich niet heeft ingespannen om te reanimeren. ,,T. gaf toe dat ze het levenloze lichaam van de baby op de vloer in de gang van haar huis had gelegd, hem in het skipak heeft gewikkeld en hem vervolgens in het autostoeltje heeft gebonden", aldus een woordvoerder tegen ABC News.

Gewoon naar McDonald's

Toen de vriend van T. rond 18.30 thuis kwam, vertelde T. hem niet over de dode baby, maar legde het kind in plaats daarvan in hun auto om samen met haar vriend en haar eigen zoontje naar een plaatselijke McDonald's te gaan, waar ze een kwartiertje hebben zitten eten. Toen de moeder haar zoon kwam ophalen, heeft T. expres een muts over de ogen van het kindje getrokken zodat de moeder niet zou beseffen dat haar zoon dood was. Dit heeft zij toegegeven aan de politie. Naderhand is ze samen met haar vriend en zoon gaan zwemmen in een hotelzwembad.

Volgens de forensisch arts is de baby gestorven aan drie afzonderlijke klappen op het hoofd.