‘Zeven medewerkers Tweede Kamer #MeToo-slachtoffer’

Zeven Tweede Kamermedewerkers zeggen slachtoffer te zijn geworden van seksuele intimidatie. Dit hebben zij aangegeven in een werkbevelingsonderzoek, meldt NRC.

Al eerder gemeld

Vier van deze zeven medewerkers zeggen dat zij het incident al eerder hadden gemeld bij een vertrouwenspersoon of een leidinggevende, maar dat er onvoldoende of niets mee is gedaan. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd.

Vijf keer was een collega of leidinggevende betrokken. In twee gevallen ging het om een 'extern' iemand, bijvoorbeeld burgers die de Kamer bezoeken of politici en hun medewerkers, meldt NRC.

Verder zegt het onderzoek dat 33 medewerkers hebben geklaagd over bedreiging of agressie, 22 over pesten en 18 over discriminatie. Bijna een vijfde (18 procent) van de medewerkers voelt zich niet veilig om wel eens een fout te maken.