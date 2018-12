We Gaan Ze Halen keert zonder vluchtelingen terug

Het is de actiegroep die 150 vluchtelingen van Griekenland naar Nederland wilde brengen niet gelukt om in contact te komen met de Griekse autoriteiten.

Hierdoor ziet initiator Rikko Voorberg geen andere mogelijkheid dan terug naar huis te gaan. We Gaan Ze Halen vertrok afgelopen vrijdag met hun 'reddingskonvooi' naar het Zuid-Europese land.

Kritiek

De activisten stellen dat de asielzoekers in Griekse opvangkampen onder zeer erbarmelijke omstandigheden moeten vertoeven. Om hen uit deze situatie te redden was de actie We Gaan Ze Halen in het leven geroepen.

Om de overdracht überhaupt mogelijk te maken, was contact nodig met de Griekse overheid. Na meermaals aandringen - op kerstavond en eerste kerstdag - is een reactie uitgebleven. Hierdoor wordt het voortzetten van de vluchtelingenpendeldienst erg lastig.

Niet iedereen was blij met het initiatief van Voorberg, zo noemde staatssecretaris Habers het plan 'illegaal'. Ook het Openbaar Ministerie wees hen erop ze vervolgd konden worden voor mensensmokkel als zij hun plan daadwerkelijk hadden uitgevoerd. Toch begon de protestbeweging afgelopen vrijdag vol goede moed aan hun missie.

Mechanische mankementen

Het uitblijven van een reactie is niet de eerste tegenslag voor We Gaan Ze Halen. Toen het konvooi afgelopen vrijdag vanuit Utrecht vertrok met een speciale We Gaan Ze Halen-bus, ging het al snel mis. Een gesprongen leiding gooide nog voordat ze de grens over waren roet in het eten. Nadat deze leiding was vervangen, ging het al gauw opnieuw mis.

Bij Duisburg, een kilometer of dertig van de Nederlandse grens, ging de persluchttank eraan. De mechanische mankementen aan het voertuig bleken van dusdanig grote aard te zijn dat een reparatie op locatie niet mogelijk was. Toen werd besloten om alleen met een vijftigtal auto's naar Griekenland af te reizen. Ondanks deze tegenvallers was de sfeer goed, zo meende Voorberg. Na vier en een halve dag rijden, kwamen ze aan op hun bestemming.

Werken de Grieken hier eigenlijk wel aan mee? In een persbericht liet de predikant uit Kampen weten dat ze de respons van de regering niet gingen afwachten. Ze reden naar Athene om aldaar te wachten totdat de autoriteiten hen toestemming gaf om de 150 vluchtelingen mee naar Nederland te brengen of definitief 'nee' zou zeggen. Dit heeft in praktijk nipt twee dagen geduurd.

Feestdagen

Toen ze maandag aankwamen in Athene, eisten de activisten contact met de overheid. Zij zetten hun boodschap kracht bij om met spandoeken en leuzen te protesteren voor het parlementsgebouw. Een reactie bleef echter uit. Of de Griekse autoriteiten niet van de actie onder de indruk waren of vrij hadden vanwege de feestdagen is niet bekend. Voorberg is teleurgesteld in de afwezige houding maar had het wel verwacht, zo vertelde hij aan de NOS.

De belofte dat ze zouden wachten tot er een definitief ja of nee kwam, zijn ze in elk geval niet nagekomen. De timing om juist op kerstavond en eerste kerstdag ambtenaren te motiveren tot actie kan enigszins opmerkelijk genoemd worden. Toch vindt Voorberg dat We Gaan Ze Halen ondanks de mechanische mankementen, de ietwat ongelukkige planning en de ongeduldige houding een succes was.

„Ik had op zijn minst een gesprek gewild met iemand van de Griekse overheid. Maar ik ben toch blij dat wij ervoor gezorgd hebben dat de inhumane behandeling van vluchtelingen weer bovenaan de agenda's is gekomen." Het konvooi keert zonder vluchtelingen, We Gaan Ze Halen-bus en 'kerstwonder' terug naar Nederland.